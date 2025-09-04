Экономика России вошла в техническую стагнацию — глава Сбербанка
Российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию технической стагнации.
Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября.
Признаки экономической стагнации в РФ
— Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно очевидные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам, — сказал Греф во время форума.
По его словам, важным фактором текущей ситуации является уровень ключевой ставки.
По оценке Сбербанка, до конца года ставка составит 14%. Однако этого недостаточно для стимулирования экономического роста.
— Ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, должна быть 12% и ниже, — считает Греф.
Такое утверждение свидетельствует о том, что текущий уровень процентных ставок остается слишком высоким для активизации экономической деятельности.
Что означает стагнация
Стагнация — это длительный застой в экономике, которому свойственны низкие или нулевые темпы роста валового внутреннего продукта, высокий уровень безработицы и снижение заработной платы и уровня жизни населения.
Это экономическое состояние приводит к общему ухудшению финансовой ситуации в стране и негативно влияет на благосостояние граждан.
Заявление главы Сбербанка подтверждает ранние пессимистические прогнозы относительно российской экономики.
Министр финансов РФ Антон Силуанов уже сообщал Путину, что экономический рост страны в 2025 году может упасть почти вдвое — до 1,5% вместо ожидаемых 2,5%.
Для сравнения, в 2024 году экономика выросла на 4,1%.
По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года экономика выросла лишь на 1,2%, а во втором квартале — на 1,1%.
Несырьевая промышленность, которая в 2024 году показала прирост на 8,5%, в 2025-м увеличится лишь на 3%.
МВФ прогнозирует еще худшие показатели — рост ВВП России лишь на 0,9% до конца года, что в три раза медленнее темпов мировой экономики.
Главный экономист компании Т-Инвестиции София Донец считает, что Россия стоит на грани рецессии, а экономическая зима может затянуться до конца 2026 — начала 2027 года.