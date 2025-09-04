Российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию технической стагнации.

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября.

Признаки экономической стагнации в РФ

— Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно очевидные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам, — сказал Греф во время форума.

По его словам, важным фактором текущей ситуации является уровень ключевой ставки.

По оценке Сбербанка, до конца года ставка составит 14%. Однако этого недостаточно для стимулирования экономического роста.

— Ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, должна быть 12% и ниже, — считает Греф.

Такое утверждение свидетельствует о том, что текущий уровень процентных ставок остается слишком высоким для активизации экономической деятельности.

Что означает стагнация

Стагнация — это длительный застой в экономике, которому свойственны низкие или нулевые темпы роста валового внутреннего продукта, высокий уровень безработицы и снижение заработной платы и уровня жизни населения.

Это экономическое состояние приводит к общему ухудшению финансовой ситуации в стране и негативно влияет на благосостояние граждан.

Заявление главы Сбербанка подтверждает ранние пессимистические прогнозы относительно российской экономики.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже сообщал Путину, что экономический рост страны в 2025 году может упасть почти вдвое — до 1,5% вместо ожидаемых 2,5%.

Для сравнения, в 2024 году экономика выросла на 4,1%.

По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года экономика выросла лишь на 1,2%, а во втором квартале — на 1,1%.

Несырьевая промышленность, которая в 2024 году показала прирост на 8,5%, в 2025-м увеличится лишь на 3%.

МВФ прогнозирует еще худшие показатели — рост ВВП России лишь на 0,9% до конца года, что в три раза медленнее темпов мировой экономики.

Главный экономист компании Т-Инвестиции София Донец считает, что Россия стоит на грани рецессии, а экономическая зима может затянуться до конца 2026 — начала 2027 года.

