Російська економіка в другому кварталі 2025 року увійшла до стадії технічної стагнації.

Про це заявив голова Сбербанку Герман Греф, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоку 3 вересня.

Ознаки економічної стагнації в РФ

— Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить очевидні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок, – сказав Греф під час форуму.

За його словами, важливим чинником поточної ситуації є рівень ключової ставки.

За оцінкою Сбербанку, до кінця року ставка становитиме 14%. Однак цього недостатньо для стимулювання економічного зростання.

— Ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, має бути 12% і нижче, – вважає Греф.

Таке твердження свідчить про те, що поточний рівень процентних ставок залишається занадто високим для активізації економічної діяльності.

Що означає стагнація

Стагнація – це довготривалий застій в економіці, якому властиві низькі або нульові темпи зростання валового внутрішнього продукту, високий рівень безробіття та зниження заробітної плати й рівня життя населення.

Цей економічний стан призводить до загального погіршення фінансової ситуації в країні та негативно впливає на добробут громадян.

Заява голови Сбербанку підтверджує раніші песимістичні прогнози щодо російської економіки.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов вже повідомляв Путіну, що економічне зростання країни у 2025 році може впасти майже вдвічі – до 1,5% замість очікуваних 2,5%.

Для порівняння, у 2024 році економіка зросла на 4,1%.

За даними Росстату, у першому півріччі 2025 року економіка зросла лише на 1,2%, а у другому кварталі – на 1,1%.

Несировинна промисловість, яка у 2024 році показала приріст на 8,5%, у 2025-му збільшиться лише на 3%.

МВФ прогнозує ще гірші показники – зростання ВВП Росії лише на 0,9% до кінця року, що втричі повільніше за темпи світової економіки.

Головний економіст компанії Т-Інвестиції Софія Донець вважає, що Росія стоїть на межі рецесії, а економічна зима може затягнутися до кінця 2026 – початку 2027 року.

