В экспресс-выпуске от 9 сентября 2025 года Госстат обнародовал данные об уровне потребительских цен и индексе инфляции за август. В отчете сравнили августовские показатели как с предыдущим месяцем, так и с соответствующим периодом прошлого года.

Каков индекс инфляции в августе 2025 года и насколько выросли цены, читайте в нашем материале.

Каков индекс инфляции за август 2025 года

Индекс инфляции за август 2025 года составляет 99,8%. В августе 2025 года потребительские цены по сравнению с июлем снизились на 0,2%, а по сравнению с августом 2024 года выросли на 13,2%. Базовая инфляция в августе 2025 года по сравнению с июлем составила 0,5%, а по отношению к августу 2024 года – 11,4%.

На потребительском рынке в августе подешевели продукты питания и безалкогольные напитки – на 0,8%. Больше всего снизились цены на овощи и фрукты – на 12,7% и 10,2% соответственно. Цены на рис и сахар снизились на 1,5% и 1,0%.

В то же время подорожали сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло и масло – их стоимость выросла в пределах 0,4–4,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%. Одежда и обувь стали дешевле на 3,2%, в частности обувь – на 3,9%, одежда – на 2,7%.

В сфере связи наблюдался рост цен на 2,7%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%.

Как рассчитывается индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (ИПЦ, инфляция) отражает изменение цен и тарифов на товары и услуги, которые население использует для собственного потребления.

Он рассчитывается ежемесячно на основе данных о ценах, которые собирают органы государственной статистики посредством ежемесячного мониторинга рынка, а также с учетом расходов домохозяйств на конечное потребление по стране, что определяется по результатам выборочных обследований условий жизни.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ, базовая инфляция) является частью ИПЦ и показывает более стабильную динамику цен, исключая краткосрочные колебания, вызванные шоками предложения или административными изменениями тарифов. Он рассчитывается по той же методологии, что и ИЦЦ, и позволяет оценить долгосрочные тенденции роста цен.

Источник : Госслужба статистики Украины

