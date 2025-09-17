Наразі в Україні триває збір овочів, зокрема картоплі, проте ціни на них можуть змінитися вже у жовтні. Поки що на ринку спостерігається відносно низька вартість, однак остаточна ціна залежатиме від завершення збору врожаю та умов його зберігання.

Про те, чи зростуть ціни на продукти у жовтні, ми поговорили з економістом, головою Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним.

Що буде з цінами на продукти у жовтні 2025 року

Експерт зазначив, що прогноз цін на продукти у жовтні залежатиме від того, коли завершиться збір урожаю. Зараз він ще триває. До того ж варто зазначити, що у вересні–жовтні триває збір яблук. За словами економіста, по всій сезонній групі – овочах і фруктах (зокрема, картоплі, буряку, моркві) – наразі спостерігаються найнижчі ціни за рік. Далі варто очікувати на їх зростання. Тож якщо плануєте робити запаси – зараз найкращий час.

Зараз дивляться

– Можу сказати, що зараз немає остаточних цифр щодо зібраного врожаю, поки що ціни залишаються найнижчими у році, – додав експерт.

Ми також поцікавилися прогнозами щодо вартості олії, адже в мережі шириться інформація про низький урожай соняшнику. Економіст пояснив, що ціна олії визначається не лише бажанням продавців реалізувати її якомога дорожче, а й попитом на товар.

– Щоб ціна сформувалася, потрібні дві складові: продавець, який хоче продати, і покупець, який має гроші, щоб купити. Цього року соціальні стандарти заморожені, у людей немає достатньо коштів. Я думаю, що ціна буде рости, але не жахливими темпами. Не думаю, що олія коштуватиме 100 грн за літр, – зазначив він.

Ціни на продукти у жовтні: чи зросте вартість картоплі

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко в коментарі Укрінформу зазначила, що середнє зростання посівних площ цього року під картоплю становить близько 20%.

Це відбулося переважно за рахунок великих та середніх господарств, які розширили вирощування після високих цін у минулому сезоні. Разом із розширенням площ аграрії нині фіксують вищу врожайність порівняно з минулим роком, проте більшість господарств ще не завершили збирання – викопано лише половину полів, тому остаточні оцінки робити ще зарано.

Частина виробників уже оцінює приріст урожаю до 30% порівняно з минулим роком, тобто цьогоріч врожай хороший – кращий за торішній, але остаточно про це говорити ще рано. Водночас, за словами Самойліченко, гарний врожай спостерігається не лише в Україні, а й у Європі, що створює надлишок на ринку та тисне на ціни. Тож в Україну почали завозити дешеву картоплю з Польщі.

Але економіст Олег Пендзин наголосив, що навіть якщо в Польщі оптова ціна низька, це не означає, що на прилавках київських магазинів вона теж буде такою. Економіст зазначив, щоб картопля з Польщі потрапила до Києва, потрібно подолати понад 600 км.

– Витрати на логістику, зрештою, ляжуть на покупця. Тому не думаю, що вона буде значно дешевшою за українську. Орієнтовна ціна становитиме близько 12 грн/кг, що приблизно відповідає сьогоднішньому рівню цін на внутрішньому ринку, – додав він.

За словами економіста, минулого року кілограм цього овочу в цей самий час коштував 22 грн, а зараз – 14 грн у магазинах. На ділянці господаря, який щойно викопав урожай, можна придбати ще дешевше, десь по 8–10 грн/кг. Тож цього року картопля справді значно доступніша.

– Я думаю, що в жовтні, коли врожай буде зібраний і розподілений по сховищах, можливе невелике підвищення цін через витрати на зберігання, – пояснив експерт.

Чи зростуть ціни на продукти у жовтні: якою буде вартість молока та м’яса

Щодо м’яса, молока та яєць, Олег Пендзин наголосив, що на їхню ціну суттєво впливає вартість кормів. Близько 70% собівартості — це комбікорми, зокрема кукурудза. Її збиратимуть у листопаді.

– Динаміку змін цін на м’ясо та молочні продукти можна буде відстежити після збору кукурудзи. Тоді стане зрозуміло, скільки її зібрано та якою буде вартість комбікормів, – підсумував економіст.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.