Кабинет министров Украины утвердил проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. В нем предусмотрели очередное повышение минимальной заработной платы, а также оплаты труда бюджетников.

Будет ли повышение зарплат бюджетникам в 2026 году, читайте в нашем материале.

Кому повысят зарплаты в 2026 году

Как отмечается в документе №14000, с 1 января 2026 года минимальная зарплата должна вырасти:

в месячном размере – до 8 647 гривен;

в почасовом размере – до 52 гривен.

О намерении установить именно такие показатели Министерство финансов сообщало еще ранее в своих разъяснениях.

Проект бюджета был подготовлен по так называемому сценарию 2, который учитывает возможность более длительного хода военных действий и соответствующее влияние на экономические процессы.

Также с начала 2026 года планируется повышение базового должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки – с нынешних 3 195 гривен до 3 470 гривен.

Напомним, в последний раз минимальная зарплата в Украине росла 1 апреля 2024 года – тогда ее установили на уровне 8 000 гривен, и с тех пор она не пересматривалась.

Что известно о повышении зарплат бюджетникам в 2026 году

Не забыли и о бюджетниках. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что главным приоритетом государственного бюджета на 2026 год остаются безопасность и оборона. Все доходы и заемные средства правительство планирует направить на поддержку Сил обороны.

Вместе с тем в документе предусмотрены ресурсы для повышения зарплат бюджетникам в 2026 году. В частности, в документе заложено рекордное финансирование сферы образования и науки — 285,3 млрд грн, что почти на 47% больше, чем в бюджете 2025 года.

Среди основных направлений — поддержка педагогов. Правительство планирует направить дополнительно 41,8 млрд грн, благодаря чему повышение заработной платы получат около 470 тысяч учителей школ. Согласно планам, с 1 января 2026 года средняя зарплата педагогов вырастет на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.

После принятия бюджета Верховной Радой Министерство образования и науки подготовит необходимые нормативные документы для внедрения новой модели оплаты труда.

Более того, для работников первичной и экстренной медицинской помощи предлагается новая система оплаты:

до 35 000 грн — для семейных врачей и специалистов экстренной медицины;

до 20 000 грн — для медсестер, фельдшеров и младшего медперсонала.

Кроме того, предусмотрены дополнительные стимулы, а именно 200 тыс. грн подъемных, обеспечение служебным жильем, надбавки за работу в густонаселенных районах, в сельской местности и в прифронтовых регионах.

