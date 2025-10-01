Тарифы на свет для населения с 1 октября не изменятся. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию во второй месяц осени — читайте в материале Фактов ICTV.

Цена на электроэнергию с 1 октября 2025 года

В Украине население и дальше будет платить за свет 4,32 грн за 1 кВт/ч. Согласно постановлению Кабмина, такой тариф остается фиксированым как минимум до конца октября 2025 года.

Кроме того, есть возможность отдавать из собственных кошельков меньше за электроэнергию. Для этого необходимо установить двухзонные счетчики. С ними в ночное время (с 23:00 до 07:00) платежки за свет вдвое меньше — 2,16 грн за кВт/ч.

Во время отопительного сезона, с 1 октября по 30 апреля, льготный тариф действует для потребителей с электроотоплением:

до 2 000 кВтч в месяц — 2,64 грн за кВт/ч;

за те кВтч, что выше 2 000 кВтч — 4,32 грн за кВт/ч.

Двухзонный счетчик: как установить

Чтобы установить двухзонный учет, нужно подать заявление местному оператору системы распределения электроэнергии. Необходимы:

паспорт;

идентификационный код;

документы о праве собственности или пользования помещением;

договор о распределении электроэнергии.

Купить счетчик можно и самостоятельно или у своего оператора. Важно — он должен быть сертифицирован и отвечать техническим требованиям.

Напомним, ранее экс-министр энергетики Герман Галущенко говорил, что повышение тарифов на электроэнергию не планируется.

В то же время, по информации НБУ, дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться, по меньшей мере, до 2027 года. Однако он будет постепенно уменьшаться.

