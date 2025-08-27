Крупнейшие почтовые операторы Украины — Укрпочта и Новая почта — повысили стоимость доставки посылок в США из-за пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

С 29 августа 2025 года указом президента США отменяется льготный беспошлинный порог в размере $800.

Об этом на своих сайтах сообщили Новая почта и Укрпочта.

Новые таможенные правила США

Теперь практически все коммерческие отправления в США подлежат уплате пошлины, за исключением документов и подарков до $100.

Все международные отправления, импортируемые в США, будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов независимо от стоимости.

Размер пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.

Большинство европейских операторов из-за сложностей с новыми таможенными процедурами прекратили доставку или разрешают только документы или подарки.

Украинские компании продолжат доставлять посылки, но с повышенными тарифами.

Новые тарифы Новой почты

С 26 августа при отправке через Новую почту отправитель может выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей.

Если платит отправитель — к стоимости доставки добавляется только 10% от стоимости отправления, а услуги по растаможиванию включены в тариф.

Если платит получатель — он оплачивает 10% от стоимости отправления плюс $25 за таможенно-брокерские услуги.

Получателю отправляется email со ссылкой для оплаты.

Доставка осуществляется только после оплаты всех платежей.

Окончательную сумму определяют во время таможенного оформления в США.

Изменения в Укрпочте

Для обработки таможенных платежей Укрпочта привлекла квалифицированных агентов.

Чтобы компенсировать стоимость их услуг, тарифы на доставку в США вырастут в среднем на $1,5-3 в зависимости от категории и веса отправления.

Председатель правления Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что Украина будет иметь конкурентное преимущество, поскольку европейские поставщики временно не могут отправлять товары по почте, а украинская пошлина самая низкая в Европе.

Для стран ЕС действует ставка 15%, Молдовы — 25%, Швейцарии — 39%.

Кроме того, Укрпочта не вводит дополнительных брокерских сборов.

Смелянский предупредил о необходимости соблюдать правила и не указывать в коммерческих отправлениях, что это подарки, поскольку контроль в США будет усилен.

Таможенные органы США усиливают контроль за всеми импортируемыми товарами и будут проверять правильность описания товаров, страны происхождения, соответствие заявленной цели экспорта и точность рыночной стоимости.

В случае выявления неточностей товары могут задержать и начислить дополнительные платежи.

Также Укрпочта усилит контроль в приграничных отделениях, чтобы избежать обвинений в реэкспорте товаров из стран с более высокой таможенной ставкой.

