Укрпочта и Новая почта подняли тарифы на доставку посылок в США: какова причина
Крупнейшие почтовые операторы Украины — Укрпочта и Новая почта — повысили стоимость доставки посылок в США из-за пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.
С 29 августа 2025 года указом президента США отменяется льготный беспошлинный порог в размере $800.
Об этом на своих сайтах сообщили Новая почта и Укрпочта.
Новые таможенные правила США
Теперь практически все коммерческие отправления в США подлежат уплате пошлины, за исключением документов и подарков до $100.
Все международные отправления, импортируемые в США, будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов независимо от стоимости.
Размер пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.
Большинство европейских операторов из-за сложностей с новыми таможенными процедурами прекратили доставку или разрешают только документы или подарки.
Украинские компании продолжат доставлять посылки, но с повышенными тарифами.
Новые тарифы Новой почты
С 26 августа при отправке через Новую почту отправитель может выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей.
Если платит отправитель — к стоимости доставки добавляется только 10% от стоимости отправления, а услуги по растаможиванию включены в тариф.
Если платит получатель — он оплачивает 10% от стоимости отправления плюс $25 за таможенно-брокерские услуги.
Получателю отправляется email со ссылкой для оплаты.
Доставка осуществляется только после оплаты всех платежей.
Окончательную сумму определяют во время таможенного оформления в США.
Изменения в Укрпочте
Для обработки таможенных платежей Укрпочта привлекла квалифицированных агентов.
Чтобы компенсировать стоимость их услуг, тарифы на доставку в США вырастут в среднем на $1,5-3 в зависимости от категории и веса отправления.
Председатель правления Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что Украина будет иметь конкурентное преимущество, поскольку европейские поставщики временно не могут отправлять товары по почте, а украинская пошлина самая низкая в Европе.
Для стран ЕС действует ставка 15%, Молдовы — 25%, Швейцарии — 39%.
Кроме того, Укрпочта не вводит дополнительных брокерских сборов.
Смелянский предупредил о необходимости соблюдать правила и не указывать в коммерческих отправлениях, что это подарки, поскольку контроль в США будет усилен.
Таможенные органы США усиливают контроль за всеми импортируемыми товарами и будут проверять правильность описания товаров, страны происхождения, соответствие заявленной цели экспорта и точность рыночной стоимости.
В случае выявления неточностей товары могут задержать и начислить дополнительные платежи.
Также Укрпочта усилит контроль в приграничных отделениях, чтобы избежать обвинений в реэкспорте товаров из стран с более высокой таможенной ставкой.