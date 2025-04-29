Кабмін зафіксував тарифи на електроенергію для населення

Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними до кінця жовтня 2025 року.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України під час засідання уряду.

Тарифи на електроенергію

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії до 31 жовтня 2025 року.

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За даними Міністерства енергетики, єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт·год, а для користувачів двозонних лічильників діє так званий нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год.

— Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення, щоб забезпечити доступність електричної енергії для громадян, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, українці пережили складну зиму та інтенсивні ворожі обстріли, які спричинили масштабні збої в енергосистемі України, зруйнувавши і пошкодивши приблизно 10 ГВт генерувальних потужностей.

Наразі енергетики активно працюють над відновленням енергетичної інфраструктури.

— Таким чином, в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин, — повідомив український прем’єр.

Джерело : Міненергетики

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