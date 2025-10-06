Кабинет министров Украины на заседании 6 октября одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год.

Документ предусматривает существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Увеличение расходов на оборону

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, опубликовав текст соответствующего законопроекта.

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить на 317 млрд гривен. Основная часть этих средств будет направлена на:

финансирование Министерства обороны Украины;

заработную плату военнослужащих и другие обязательные выплаты;

закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования;

развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны.

Кроме того, новый законопроект уточняет основные показатели государственного бюджета:

общий объем доходов вырастет до 2,502 трлн грн;

расходы — до 4,654 трлн грн;

дефицит госбюджета — до 2,184 трлн грн.

Кроме увеличения расходов общего фонда, законопроект предлагает внести в госбюджет норму, которая дает Кабинету министров право, в качестве исключения, самостоятельно перераспределять средства — сокращать финансирование по одним направлениям и увеличивать по другим, прежде всего оборонным.

Документ дополняет государственный бюджет статьей 58, которая позволяет правительству в конце 2025 года, в качестве исключения из положений Бюджетного кодекса, уменьшать расходы по отдельным программам и направлять эти средства на нужды Министерства обороны.

В частности, речь идет об обеспечении Вооруженных сил Украины, закупке и модернизации вооружения, а также развитии оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2025 год на сектор обороны предусмотрено 2,22 трлн грн из общего объема расходов в 3,94 трлн грн.

В июле Верховная Рада приняла изменения в бюджет, которыми увеличила финансирование безопасности и обороны еще на 412 млрд грн.

