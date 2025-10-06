Госбюджет-2025: Кабмин согласовал увеличение расходов на оборону более чем на 300 млрд грн
Кабинет министров Украины на заседании 6 октября одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год.
Документ предусматривает существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.
Увеличение расходов на оборону
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, опубликовав текст соответствующего законопроекта.
Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить на 317 млрд гривен. Основная часть этих средств будет направлена на:
- финансирование Министерства обороны Украины;
- заработную плату военнослужащих и другие обязательные выплаты;
- закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования;
- развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны.
Кроме того, новый законопроект уточняет основные показатели государственного бюджета:
- общий объем доходов вырастет до 2,502 трлн грн;
- расходы — до 4,654 трлн грн;
- дефицит госбюджета — до 2,184 трлн грн.
Кроме увеличения расходов общего фонда, законопроект предлагает внести в госбюджет норму, которая дает Кабинету министров право, в качестве исключения, самостоятельно перераспределять средства — сокращать финансирование по одним направлениям и увеличивать по другим, прежде всего оборонным.
Документ дополняет государственный бюджет статьей 58, которая позволяет правительству в конце 2025 года, в качестве исключения из положений Бюджетного кодекса, уменьшать расходы по отдельным программам и направлять эти средства на нужды Министерства обороны.
В частности, речь идет об обеспечении Вооруженных сил Украины, закупке и модернизации вооружения, а также развитии оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, в государственном бюджете Украины на 2025 год на сектор обороны предусмотрено 2,22 трлн грн из общего объема расходов в 3,94 трлн грн.
В июле Верховная Рада приняла изменения в бюджет, которыми увеличила финансирование безопасности и обороны еще на 412 млрд грн.