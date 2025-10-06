Кабінет міністрів України на засіданні 6 жовтня схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік.

Документ передбачає суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.

Збільшення видатків на оборону

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши текст відповідного законопроєкту.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонується збільшити на 317 млрд гривень. Основна частина цих коштів буде спрямована на:

фінансування Міністерства оборони України;

заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати;

закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;

розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.

Окрім того, новий законопроєкт уточнює основні показники державного бюджету:

загальний обсяг доходів зросте до 2,502 трлн грн;

видатки – до 4,654 трлн грн;

дефіцит держбюджету – до 2,184 трлн грн.

Окрім збільшення видатків загального фонду, законопроєкт пропонує внести до держбюджету норму, яка надає Кабінету міністрів право, як виняток, самостійно перерозподіляти кошти – скорочувати фінансування за одними напрямами та збільшувати за іншими, передусім оборонними.

Документ доповнює державний бюджет статтею 58, що дозволяє уряду наприкінці 2025 року, як виняток із положень Бюджетного кодексу, зменшувати видатки за окремими програмами та спрямовувати ці кошти на потреби Міністерства оборони.

Зокрема, йдеться про забезпечення Збройних сил України, закупівлю й модернізацію озброєння, а також розвиток оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2025 рік на сектор оборони передбачено 2,22 трлн грн із загального обсягу видатків у 3,94 трлн грн.

У липні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими збільшила фінансування безпеки та оборони ще на 412 млрд грн.

