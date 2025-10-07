Кабинет министров в ближайшее время примет постановление, которое гарантирует сохранение фиксированной цены на газ для населения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с главой правительства Юлией Свириденко.

Фиксированная цена на газ для потребителей: что известно

— Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей, — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что Кабмин дополнительно выделил 1,5 млрд грн для защиты объектов энергетики в прифронтовых территориях.

Был сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который в будущем планируют расширять.

Президент также сообщил, что уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергоснабжения в прифронтовых регионах.

Он подчеркнул, что в первую очередь поддержка должна оказываться общинам, которым сейчас сложнее всего.

Цена на газ для населения в 2025 году

Напомним, газопоставляющая компания Нафтогаз Украины сообщила, что бытовые потребители могут пользоваться тарифным планом Фиксированный до 30 апреля 2026 года.

Это означает, что цены на газ для населения останутся фиксированными в течение срока действия тарифа.

В 2025 году тариф для клиентов компании составит 7,96 грн за кубометр газа с НДС.

Другие газоснабжающие компании также не будут менять стоимость кубометра для бытовых потребителей.

