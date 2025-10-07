Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить постанову, яка гарантуватиме збереження фіксованої ціни на газ для населення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з головою уряду Юлією Свириденко.

Фіксована ціна на газ для споживачів: що відомо

– Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів, – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що Кабмін додатково виділив 1,5 млрд грн для захисту об’єктів енергетики у прифронтових територіях.

Зараз дивляться

Було сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, який у майбутньому планують розширювати.

Президент також повідомив, що вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів від енергопостачання у прифронтових регіонах.

Він наголосив, що першочергово підтримка має надаватися громадам, яким зараз найскладніше.

Ціна на газ для населення у 2025 році

Нагадаємо, газопостачальна компанія Нафтогаз України повідомила, що побутові споживачі можуть користуватися тарифним планом Фіксований до 30 квітня 2026 року.

Це означає, що ціни на газ для населення залишатимуться фіксованими протягом терміну дії тарифу.

У 2025 році тариф для клієнтів компанії становитиме 7,96 грн за кубометр газу з ПДВ.

Інші газопостачальні компанії також не змінюватимуть вартість кубометра для побутових споживачів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.