Украинцев интересует, подорожает ли газ в этом году, или его стоимость останется неизменной.

Давайте узнаем, сколько стоит куб газа в Украине в 2025 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Тарифы на газ для населения 2025: сколько стоит куб голубого топлива

В 2025 году тарифы на газ останутся неизменными.

Сейчас смотрят

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины сообщила, что оплата газа для бытовых потребителей осуществляется по тарифному плану Фиксированный, срок действия которого — до 30 апреля 2026 года включительно.

То есть цены для населения на срок действия тарифного плана будут оставаться фиксированными. Тариф на газ в Украине для клиентов компании за кубометр в 2025 году составляет 7,96 грн (с НДС).

Остальные газоснабжающие компании также не меняют стоимость кубометра газа для бытовых потребителей.

Сколько стоит куб газа в Украине у других газоснабжающих компаний

В зависимости от газоснабжающей компании, стоимость кубометра газа для населения будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн.

Однако месячные ценники могут ежемесячно меняться, поскольку на них влияют рыночные тенденции. Соответственно рыночная (месячная) цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Розничные цены на природный газ для населения составляют:

Как видно, тариф на газ в Украине будет неизменным вплоть до конца апреля 2026 года.

Источник: Нафтогаз

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.