Сколько стоит куб газа в Украине в 2025 году у разных газоснабжающих компаний
Украинцев интересует, подорожает ли газ в этом году, или его стоимость останется неизменной.
Давайте узнаем, сколько стоит куб газа в Украине в 2025 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.
Тарифы на газ для населения 2025: сколько стоит куб голубого топлива
В 2025 году тарифы на газ останутся неизменными.
Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины сообщила, что оплата газа для бытовых потребителей осуществляется по тарифному плану Фиксированный, срок действия которого — до 30 апреля 2026 года включительно.
То есть цены для населения на срок действия тарифного плана будут оставаться фиксированными. Тариф на газ в Украине для клиентов компании за кубометр в 2025 году составляет 7,96 грн (с НДС).
Остальные газоснабжающие компании также не меняют стоимость кубометра газа для бытовых потребителей.
Сколько стоит куб газа в Украине у других газоснабжающих компаний
В зависимости от газоснабжающей компании, стоимость кубометра газа для населения будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн.
Однако месячные ценники могут ежемесячно меняться, поскольку на них влияют рыночные тенденции. Соответственно рыночная (месячная) цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.
Розничные цены на природный газ для населения составляют:
- ООО ГК НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ — годовой тариф составляет 7,96 грн;
- ООО ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП — годовой тариф составляет 7,799 грн;
- ООО ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ — годовой тариф составляет 7,96 грн;
- ООО ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД — годовой тариф составляет 7,98 грн;
- ООО ГАЛНАФТОГАЗ ЧП ОККО КОНТРАКТ — годовой тариф составляет 7,99 грн;
- ООО ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ — годовой тариф составляет 8,20 грн;
- ООО КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;
- ООО ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;
- ООО РИТЕЙЛ СЕРВИС ТМ СвітлоГаз — годовой тариф составляет 9,99 грн;
Как видно, тариф на газ в Украине будет неизменным вплоть до конца апреля 2026 года.
Источник: Нафтогаз