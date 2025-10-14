В Украине значительная часть населения зависит от государственной поддержки и социальных выплат. Для многих людей эти средства являются жизненно необходимыми, ведь без них они не могут покрыть базовые потребности, оплатить коммунальные услуги или приобрести необходимые лекарства.

Было ли финансирование социальных выплат в октябре, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в октябре

Социальные выплаты предоставляются различным категориям населения, в частности семьям с детьми, лицам, получающим жилищные субсидии. Каждая категория имеет свои условия назначения и периодичность выплат, что регламентируется законодательством.

Ранее вопросы социальных выплат распределяли между различными подразделениями, в зависимости от вида помощи. Сейчас все основные социальные выплаты централизованно осуществляет Пенсионный фонд Украины, который отвечает за начисление и своевременную выплату средств гражданам.

Большинство социальных выплат производится до 25 числа каждого месяца, хотя точные сроки могут зависеть от конкретного вида помощи и внутренних банковских процедур. Средства поступают либо на банковские счета, либо доставляются через Укрпочту.

В ПФУ отчитались, было ли финансирование социальных выплат в октябре 2025 года.

По состоянию на 13 октября 2025 года профинансированы следующие выплаты:

Пенсионные выплаты — 34,5 млрд грн, из которых 6,1 млрд грн выплачено через АО Укрпочта и 28,4 млрд грн — через уполномоченные банки.

Жилищные субсидии и льготы — 1,2 млрд грн.

Страховые выплаты — 1,9 млрд грн, в том числе на оплату больничных 0,7 млрд грн.

Государственные пособия и другие социальные выплаты — 4,5 млрд грн.

В течение октября Пенсионный фонд предоставил 586,2 тыс. услуг гражданам, которые обратились за консультацией или оформлением выплат.

Сколько денег потратили на социальные выплаты с начала года

Также отчет о социальных выплатах предоставили в Министерстве финансов Украины. Как сообщают в ведомстве, социальные выплаты в январе-сентябре 2025 года были профинансированы своевременно и в полном объеме.

Из государственного бюджета на социальные выплаты, осуществляемые Министерством социальной политики, за 9 месяцев было использовано 285,5 млрд грн.

В частности, финансирование распределилось следующим образом:

178,2 млрд грн направлено на пенсии, надбавки и повышение пенсий, назначенных по программам Пенсионного фонда;

48,2 млрд грн выделено на социальную защиту граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности более 745 тыс. человек, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получили соответствующие пособия;

10,2 млрд грн использовано для поддержки более 195 тыс. малообеспеченных семей;

28,1 млрд грн направлено на предоставление льгот и жилищных субсидий для более 2,7 млн домохозяйств;

16,8 млрд грн потрачено на социальную защиту детей и семей, что позволило оказать помощь почти 623 тыс. получателям;

4 млрд грн направлено на социальную защиту лиц с инвалидностью.

