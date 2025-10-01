Социальные выплаты на детей: планируются ли изменения с 1 октября
С 1 октября 2025 года большинство социальных выплат для детей, привязанных к прожиточному минимуму, остаются без изменений.
Социальные выплаты на детей с 1 октября
После того как президент Владимир Зеленский подпишет принятый Верховной Радой законопроект №13532, пособие по беременности и родам вырастет. Единовременные выплаты после рождения ребенка будут увеличены до 50 тыс. грн. Пока такая помощь составляет 10 300 грн, а дальше выплачивается по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев (в общей сложности 41 280 грн).
Кроме того, после подписания закона можно будет заказать набор вещей для новорожденного еще до рождения с 36-й недели беременности.
Ежемесячные выплаты также будут изменены: беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности будут получать по 7 тыс. грн. Такой же размер пособия предусмотрен одному из родителей, бабушке, дедушке или опекуну, который ухаживает за ребенком до года.
Помощь матерям-одиночкам в октябре:
- дети до 6 лет – 2563 грн;
- дети 6–18 лет – 3196 грн;
- студенты 18–23 лет (дневная форма обучения) – 3028 грн.
Алименты:
- до 6 лет – от 2563 грн;
- 6–18 лет – от 3 196 грн;
- 18–23 лет (при условии обучения) – 3 028 грн.
Максимальные выплаты (до 10 прожиточных минимумов):
- до 6 лет – 25 630 грн;
- 6–18 лет – 31 960 грн.
Выплаты опекунам:
- до 6 лет – 6 407,50 грн;
- 6–18 лет – 7990 грн.
Для детей с инвалидностью:
- до 6 лет – 8970,50 грн;
- 6–18 лет – 11 186 грн.
Другие выплаты:
- многодетные семьи – 2 100 грн на ребенка;
- дети ВПЛ – 3 000 грн (без изменений).
Услуга муниципальная няня предоставляется в октябре для следующих категорий:
- до 3 лет – дети ВПЛ;
- до 6 лет – дети, нуждающиеся в дополнительном уходе;
- до 6 лет – если один из родителей имеет инвалидность I–II группы;
- до 6 лет – в регионах, где не работают детсады (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).
Возмещение не превышает 7100 грн в месяц за одного ребенка.
- Дополнительная помощь
Предусмотрена отдельная выплата 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Эта помощь не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.