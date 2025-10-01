С 1 октября 2025 года большинство социальных выплат для детей, привязанных к прожиточному минимуму, остаются без изменений.

Социальные выплаты на детей с 1 октября

После того как президент Владимир Зеленский подпишет принятый Верховной Радой законопроект №13532, пособие по беременности и родам вырастет. Единовременные выплаты после рождения ребенка будут увеличены до 50 тыс. грн. Пока такая помощь составляет 10 300 грн, а дальше выплачивается по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев (в общей сложности 41 280 грн).

Кроме того, после подписания закона можно будет заказать набор вещей для новорожденного еще до рождения с 36-й недели беременности.

Ежемесячные выплаты также будут изменены: беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности будут получать по 7 тыс. грн. Такой же размер пособия предусмотрен одному из родителей, бабушке, дедушке или опекуну, который ухаживает за ребенком до года.

Помощь матерям-одиночкам в октябре:

дети до 6 лет – 2563 грн;

дети 6–18 лет – 3196 грн;

студенты 18–23 лет (дневная форма обучения) – 3028 грн.

Алименты:

до 6 лет – от 2563 грн;

6–18 лет – от 3 196 грн;

18–23 лет (при условии обучения) – 3 028 грн.

Максимальные выплаты (до 10 прожиточных минимумов):

до 6 лет – 25 630 грн;

6–18 лет – 31 960 грн.

Выплаты опекунам:

до 6 лет – 6 407,50 грн;

6–18 лет – 7990 грн.

Для детей с инвалидностью:

до 6 лет – 8970,50 грн;

6–18 лет – 11 186 грн.

Другие выплаты:

многодетные семьи – 2 100 грн на ребенка;

дети ВПЛ – 3 000 грн (без изменений).

Услуга муниципальная няня предоставляется в октябре для следующих категорий:

до 3 лет – дети ВПЛ;

до 6 лет – дети, нуждающиеся в дополнительном уходе;

до 6 лет – если один из родителей имеет инвалидность I–II группы;

до 6 лет – в регионах, где не работают детсады (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

Возмещение не превышает 7100 грн в месяц за одного ребенка.

Дополнительная помощь

Предусмотрена отдельная выплата 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Эта помощь не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.

