В Україні значна частина населення залежить від державної підтримки та соціальних виплат. Для багатьох людей ці кошти є життєво необхідними, адже без них вони не можуть покрити базові потреби, оплатити комунальні послуги чи придбати необхідні ліки.

Чи було фінансування соціальних виплат у жовтні, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде фінансування соціальних виплат у жовтні

Соціальні виплати надаються різним категоріям населення, зокрема сім’ям із дітьми, особам, які отримують житлові субсидії. Кожна категорія має свої умови призначення та періодичність виплат, що регламентується законодавством.

Зараз дивляться

Раніше питання соціальних виплат розподіляли між різними підрозділами, залежно від виду допомоги. Наразі всі основні соціальні виплати централізовано здійснює Пенсійний фонд України, який відповідає за нарахування та своєчасну виплату коштів громадянам.

Більшість соціальних виплат проводиться до 25 числа кожного місяця, хоча точні терміни можуть залежати від конкретного виду допомоги та внутрішніх банківських процедур. Кошти надходять або на банківські рахунки, або доставляються через Укрпошту.

У ПФУ відзвітували, чи було фінансування соціальних виплат у жовтні 2025 року.

Станом на 13 жовтня 2025 року профінансовано такі виплати:

Пенсійні виплати — 34,5 млрд грн, з яких 6,1 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта та 28,4 млрд грн — через уповноважені банки.

Житлові субсидії та пільги — 1,2 млрд грн.

Страхові виплати — 1,9 млрд грн, зокрема на оплату лікарняних 0,7 млрд грн.

Державні допомоги та інші соціальні виплати — 4,5 млрд грн.

Протягом жовтня Пенсійний фонд надав 586,2 тис. послуг громадянам, які звернулися за консультацією чи оформленням виплат.

Скільки грошей витратили на соціальні виплати з початку року

Також звіт про соціальні виплати надали в Міністерстві фінансів України. Як повідомляють у відомстві, соціальні виплати у січні-вересні 2025 року були профінансовані вчасно та в повному обсязі.

З державного бюджету на соціальні виплати, які здійснюються Міністерством соціальної політики, за 9 місяців було використано 285,5 млрд грн.

Зокрема, фінансування розподілилося таким чином:

178,2 млрд грн спрямовано на пенсії, надбавки та підвищення до пенсій, призначених за програмами Пенсійного фонду;

48,2 млрд грн виділено на соціальний захист громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема понад 745 тис. осіб, включно з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), отримали відповідні допомоги;

10,2 млрд грн використано для підтримки понад 195 тис. малозабезпечених сімей;

28,1 млрд грн спрямовано на надання пільг та житлових субсидій для понад 2,7 млн домогосподарств;

16,8 млрд грн витрачено на соціальний захист дітей та сімей, що дозволило надати допомоги майже 623 тис. отримувачам;

4 млрд грн спрямовано на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Читайте також Соціальні виплати на дітей: чи плануються зміни з 1 жовтня

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.