Кабинет министров Украины расширил грантовую программу Власна справа и увеличил размеры грантов с 2026 года.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам заседания правительства.

Повышение размера грантов с 2026 года

По словам Свириденко, с 2026 года повышаются размеры грантов:

до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн — за одно рабочее место;

до 350 тыс. грн — за два рабочих места.

Как объяснила премьер-министр Украины, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса.

Свириденко отметила, что предприниматели, которые успешно реализовали предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант.

В то же время расширена поддержка для ветеранов и их семей — теперь гранты могут получать также родители и взрослые дети.

Кроме этого, семьи погибших украинских защитников имеют возможность получить до 1 млн грн в рамках программы при условии создания новых рабочих мест.

Грантовая программа Власна справа является частью инициативы поддержки украинских производителей под лозунгом Зроблено в Україні.

Она уже помогла более 32 тыс. украинцев запустить собственный бизнес, создать 46 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.

