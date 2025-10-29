Украинцы смогут получить до 350 тыс. грн на бизнес: Кабмин расширяет программу Власна справа
Кабинет министров Украины расширил грантовую программу Власна справа и увеличил размеры грантов с 2026 года.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам заседания правительства.
Повышение размера грантов с 2026 года
По словам Свириденко, с 2026 года повышаются размеры грантов:
- до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
- до 200 тыс. грн — за одно рабочее место;
- до 350 тыс. грн — за два рабочих места.
Как объяснила премьер-министр Украины, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса.
Свириденко отметила, что предприниматели, которые успешно реализовали предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант.
В то же время расширена поддержка для ветеранов и их семей — теперь гранты могут получать также родители и взрослые дети.
Кроме этого, семьи погибших украинских защитников имеют возможность получить до 1 млн грн в рамках программы при условии создания новых рабочих мест.
Грантовая программа Власна справа является частью инициативы поддержки украинских производителей под лозунгом Зроблено в Україні.
Она уже помогла более 32 тыс. украинцев запустить собственный бизнес, создать 46 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.