Кабінет міністрів України розширив грантову програму Власна справа і підвищив розміри грантів з 2026 року.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду.

Підвищення розміру грантів з 2026 року

За словами Свириденко, з 2026 року підвищуються розміри грантів:

до 100 тис. грн – без створення робочих місць;

до 200 тис. грн – за одне місце робоче місце;

до 350 тис. грн – за два робочі місця.

Як пояснила премʼєр-міністр України, молодь віком від 18 до 25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.

Свириденко зазначила, що підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Водночас розширено підтримку для ветеранів та їхніх родин – тепер гранти можуть отримувати також батьки та дорослі діти.

Крім цього, родини загиблих українських захисників мають можливість отримати до 1 млн грн у рамках програми за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма Власна справа є частиною ініціативи підтримки українських виробників під гаслом Зроблено в Україні.

Вона вже допомогла понад 32 тис. українців запустити власний бізнес, створити 46 тис. нових робочих місць і залучити більше ніж 5 млрд грн до економіки.

