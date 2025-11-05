Несмотря на войну, государство продолжает поддерживать своих граждан, в частности тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий. Внутренне перемещенные лица нуждаются не только в жилье и работе, но и в стабильной социальной поддержке. Именно поэтому правительство обеспечивает регулярное финансирование необходимых выплат, чтобы помочь людям восстановить нормальную жизнь.

Было ли финансирование ВПЛ в ноябре, читайте в нашем материале.

Когда придут выплаты ВПЛ в ноябре 2025 года

По состоянию на 4 ноября Пенсионный фонд уже профинансировал ряд социальных выплат:

Сейчас смотрят

Пенсионные выплаты – 3,3 млрд грн, из которых 1,6 млрд грн выплачено через Укрпочту, а еще 1,7 млрд грн – через уполномоченные банки.

Жилищные субсидии и льготы – 2,5 млрд грн.

Страховые выплаты – 1,3 млрд грн, в том числе 0,1 млрд грн направлено на оплату больничных.

В течение ноября Пенсионный фонд предоставил более 137 тысяч услуг гражданам, обратившимся за помощью, в том числе и внутренне перемещенным лицам.

В какие дни происходит финансирование ВПЛ в ноябре

По информации Пенсионного фонда Украины, все пенсионные и социальные выплаты производятся в определенные сроки, а именно с 4 по 25 число каждого месяца.

В этот период граждане получают пенсии, субсидии, государственную помощь и другие причитающиеся выплаты. Соответственно, финансирование выплат ВПЛ в ноябре также будет осуществляться в этот промежуток времени.

Кредиты на жилье для ВПЛ

Также государство предоставляет льготные кредиты на приобретение жилья для ВПЛ. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин обратился к местным общинам с призывом присоединиться к софинансированию льготных кредитов на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Он отметил, что ВПЛ стремятся быть экономически активными и самостоятельными, а общины — получить квалифицированных специалистов, которых сейчас ощутимо не хватает.

По его словам, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины разработало новую программу льготного жилищного кредитования для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. В рамках этой программы государство берет на себя 70% первого взноса, покрывает 70% ежемесячных платежей в течение года, а также до 40 тысяч гривен на оформление документов.

В то же время общины могут присоединиться к финансированию, компенсируя остальные 30% стоимости кредита, чтобы помочь ВПЛ поселиться и остаться работать на новом месте.

— В самый сложный этап в жизни внутренне перемещенного лица, когда оно нуждается в наибольшей поддержке, государство должно помочь. Внутренне перемещенные лица хотят быть экономически активными, общины нуждаются в специалистах. Я знаю случаи, когда регионы присоединяются к этой программе и дофинансируют кредиты, чтобы привлечь в свою общину нужных специалистов, — сказал Денис Улютин.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.