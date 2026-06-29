Наличие 40 лет страхового стажа позволяет украинцам выйти на пенсию в возрасте 60 лет, однако сам по себе длительный период работы не означает высокую пенсию.

Размер пенсии зависит не только от количества лет, в течение которых человек платил взносы, но и от того, какую официальную зарплату он получал.

Какой будет пенсия, если стаж 40 лет и предусмотрены ли доплаты, читайте в нашем материале.

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Дает 40 лет стажа право на пенсию в 60 лет

При назначении пенсии Пенсионный фонд Украины учитывает следующие основные показатели: расчетную заработную плату и коэффициент страхового стажа.

Поэтому два человека с одинаковыми 40 годами работы могут получать совершенно разные суммы, если их официальные доходы в течение трудовой жизни отличались.

В 2026 году требования к страховому стажу для ухода на пенсию по возрасту зависят от возраста человека.

Для назначения пенсии необходимо иметь:

в 60 лет не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года не менее 23 лет стажа;

в 65 лет минимум 15 лет страхового стажа.

Поэтому человек, накопивший 40 лет страхового стажа, имеет достаточный период для назначения пенсии в 60 лет. Но этот показатель влияет только на один элемент формулы, а именно коэффициент страхового стажа.

Гарантируют ли 40 лет стажа высокую пенсию в Украине

Размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П = Зп × Кс

где:

П – размер ежемесячной пенсионной выплаты;

Зп – расчетная заработная плата, которая зависит от средней зарплаты в Украине и индивидуального коэффициента заработка человека;

Кс – коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа определяется по формуле:

Кс = количество месяцев страхового стажа ÷ 1200

Итак, если человек имеет 40 лет стажа:

40 лет × 12 месяцев ÷ 1200 = 0,40

Следовательно, при 40 годах страхового стажа для расчета применяется коэффициент 0,4.

Именно этот показатель увеличивает размер выплаты по сравнению с человеком, имеющим меньший стаж. К примеру, при 20 годах работы коэффициент составляет лишь 0,2.

40 лет стажа: будет ли высока пенсия и примеры расчета

Для расчета используем показатель средней зарплаты за три года для исчисления пенсии. В 2026 году это 17 482,87 грн.

Расчетная зарплата зависит от индивидуального коэффициента заработка.

Если человек на протяжении всего стажа получал среднюю “белую” зарплату, то его коэффициент заработка равен 1.

Расчет:

17 482,87 грн × 1 = 17 482,87 грн

Далее применяем коэффициент стажа 0,4:

17 482,87 грн × 0,4 = 6 993,15 грн

Следовательно, человек с 40 годами стажа и зарплатой на уровне средней зарплаты будет получать пенсию около 7 тыс. грн.

Стаж 40 лет: какой будет пенсия при высокой зарплате

Если официальная зарплата в течение трудовой деятельности была примерно в два раза больше средней, тогда коэффициент заработка будет составлять 2.

Расчет:

17 482,87 грн × 2 = 34 965,74 грн

Применяем коэффициент стажа:

34 965,74 грн × 0,4 = 13 986,30 грн

То есть какой будет пенсия, если стаж 40 лет, зависит от зарплаты и года выхода на отдых. При одинаковом страховом стаже пенсия будет больше только из-за более высокого заработка.

Если коэффициент заработка составляет 1,5:

17 482,87 грн × 1,5 = 26 224,30 грн

26 224,30 грн × 0,4 = 10 489,72 грн

В этом случае выплата будет примерно на треть больше, чем у человека со средней зарплатой.

Гарантируют ли 40 лет стажа высокую пенсию

Распространенное мнение, что 40 лет работы обеспечивают высокую пенсию, не соответствует действительности. Большой стаж действительно увеличивает коэффициент страхового стажа, однако основанием для вычисления остается официальный заработок.

Если человек десятилетиями получал минимальную зарплату или часть доходов была в конверте, его индивидуальный коэффициент заработка будет ниже. Соответственно, даже за 40 лет работы пенсия может быть значительно меньше, чем у человека с таким же стажем, но большей зарплатой.

Предусмотрены ли доплаты за большой стаж

Помимо основного расчета, пенсионеры могут получать доплату за сверхурочный стаж. Она назначается на каждый полный год работы сверх установленной законом нормы.

Для мужчин нормативный стаж составляет 35 лет, для женщин – 30 лет. За каждый дополнительный год предусмотрена доплата в размере 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поэтому 40 лет стажа могут влиять на пенсию двумя путями: во-первых, из-за большего коэффициента страхового стажа во время основного расчета, а во-вторых, из-за возможной доплаты за сверхурочные годы.

Следовательно, 40 лет стажа дают право выйти на пенсию раньше, но не гарантируют высокую выплату. Основным фактором остается уровень официальной зарплаты, с которой человек уплачивал страховые взносы.

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