В Украине огромное количество пенсионеров получает довольно небольшую пенсию, и многие хотят ее повысить. Однако сделать это просто так не получится — нужны определенные основания и условия.

О том, как увеличить размер пенсии пенсионеру, нам рассказал управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича Иван Хомич.

Могут ли пенсионеру увеличить пенсию

На размер пенсии существенно влияют трудовой стаж, средняя заработная плата и год выхода на пенсию. Если у человека минимальная пенсия из-за небольшого стажа и низкой средней зарплаты в течение всего периода работы, не следует ожидать повышения пенсии на 500 или 1 500 грн, говорит адвокат.

Право на перерасчет пенсии возникает при изменении обстоятельств, влияющих на ее размер.

Что нужно, чтобы увеличить размер пенсии пенсионеру:

повышение прожиточного минимума;

изменение минимальной зарплаты;

приобретение дополнительного страхового стажа;

изменение размера заработка для работающих пенсионеров.

Перерасчет может осуществляться по заявлению пенсионера или автоматически, в зависимости от типа пенсии.

Как увеличить свою пенсию

Эксперт посоветовал заботиться о размере начислений во время трудовой деятельности, то есть еще в молодости. Важно работать официально, платить налоги и получать “белую” зарплату, чтобы все отчисления учитывались в Пенсионном фонде.

Иван Хомич рассказал, как начисляется пенсия и что влияет на ее размер.

Для расчета пенсии используется формула, которая включает несколько составляющих:

Коэффициент зарплаты. Он рассчитывается как отношение заработка лица к средней зарплате по стране за соответствующий месяц. Если человек получает среднюю зарплату по Украине, коэффициент равен 1. Все коэффициенты за весь период работы суммируются и выводится среднее значение для расчета пенсии. Например, если зарплата в два раза выше средней, коэффициент равен 2.

Трудовой стаж. Например, если стаж человека 35 лет, коэффициент, который учитывается в расчетах, будет 0,35.

Средняя зарплата для расчета пенсии за последние три года по стране. В 2025 году этот показатель составляет 15 057,09 грн.

Адвокат подчеркнул, что, несмотря на несколько пенсионных реформ в Украине (в частности, в 2017 году), существует значительная разница в зависимости от года выхода на пенсию. Например, пенсионер, вышедший на пенсию в 2025 году, получит значительно больше, чем тот, кто вышел в 2020 году. Даже при одинаковом стаже и коэффициенте зарплаты разница в пенсиях может достигать 15-60%. Перерасчет пенсии не осуществляется автоматически только из-за разницы в годах выхода на пенсию.

Но определенные категории пенсионеров смогут инициировать перерасчет через суд. В частности, это возможно для тех, кто вышел на пенсию по выслуге лет. Например, человек, который уволился с работы в 2020 году и вышел на пенсию в 55 лет по выслуге лет, в 2025 году может сделать перерасчет на пенсию по возрасту.

В этом случае для расчета будет использоваться средняя зарплата за последние три года по состоянию на 2020 год, что значительно меньше, чем в 2025 году.

— Обратиться в суд пенсионер может самостоятельно или в сопровождении адвоката. У нас есть кейсы, когда через суд пенсия увеличивалась до 70%, — подчеркнул эксперт.

Повышение пенсии при наличии стажа до 2 000 года

Адвокат рассказал, как увеличить пенсию пенсионеру, имеющему стаж, приобретенный до 2 000 года.

— Если в этот период зарплата была в 2-3 раза выше средней по Украине, стоит собирать документы. Это может быть справка от предприятия или архивные данные о размере зарплаты, если компания ликвидирована, — пояснил адвокат.

Данные в электронную базу начали вноситься только после 2 000 года, поэтому для корректного расчета нужны подтверждающие документы. Такой перерасчет осуществляется Пенсионным фондом на основании документов, без необходимости обращения в суд.

