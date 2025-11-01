В ноябре изменений в выплатах для пенсионеров не предвидится. Однако некоторым категориям граждан до 1 ноября необходимо пройти идентификацию.

Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 ноября и стоит ли ожидать повышения пенсий.

Прохождение физической идентификации получателей выплат

В Пенсионном фонде напоминают, что срок для прохождения физической идентификации получателей отдельных видов государственных выплат продлили до 1 ноября 2025 года.

Так, физическую идентификацию должны пройти граждане, которые на начало полномасштабной войны состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты на других территориях.

Это касается получателей государственных социальных пособий: лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Отмечается, что идентификацию можно пройти с помощью видеосвязи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. На портале электронных услуг Пенсионного фонда пользователям нужно заполнить онлайн-форму заявления во вкладке Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

После этого гражданин получит уведомление о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом Пенсионного фонда.

Пенсии с 1 ноября: надбавки лицам старше 70 лет

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии 2025:

70-74 года – доплата 300 грн;

75-79 лет – 456 грн;

80+ лет – 570 грн.

Для начисления этой надбавки не нужно обращаться в Пенсионный фонд – все происходит автоматически.

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном уходе, также могут претендовать на доплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку от врачебной комиссии, где должна быть указана необходимость постороннего ухода. Если документ выдан ранее и имеет отметку бессрочно, он является действительным.

Кроме медицинской справки, необходимо предоставить документ о составе семьи; подтверждение, что нет трудоспособных родственников, и заявление в Пенсионный фонд.

Пенсии для матерей тяжело больных детей

В Пенсионном фонде отмечают, что матери, которые до шестилетнего возраста воспитывали тяжело больных детей (которым не установили инвалидность), имеют право на назначение досрочной пенсии по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

К этой категории детей относятся:

дети, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы,

тяжелым врожденным пороком развития,

редким орфанным заболеванием,

онкологическим, онкогематологическим заболеванием,

детским церебральным параличом,

тяжелым психическим расстройством,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острое или хроническое заболевание почек IV степени,

дети, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.

Признание тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность, удостоверяется соответствующим удостоверением или справкой медицинского учреждения о том, что ребенок имел вышеуказанные заболевания до достижения шестилетнего возраста.

Выплаты на Дія.Картку

В конце июля правительство утвердило запуск Дія.Картки, на которую можно получать пенсии, помощь от международных организаций, выплаты для внутренних переселенцев, а также по программам еМалятко и Пакунок школяра.

Пенсии для военнослужащих

В июле Верховная Рада зарегистрировала законопроект №13461 о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Парламентарии предлагают включить в расчет пенсии вознаграждение, полученное во время военного положения. Документ находится на рассмотрении комитета Рады.

По прогнозам, расходы на реализацию законопроекта в 2025 году составят в среднем за месяц около 590,3 млн грн, которые можно профинансировать за счет внеплановых поступлений в госбюджет, сокращением не первоочередных расходов, в результате легализации теневого сектора экономики и неформальной занятости, а также недопущения укрытия налогов в оффшорных зонах.

