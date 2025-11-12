В Україні величезна кількість пенсіонерів отримує доволі невелику пенсію, і багато хто прагне її підвищити. Проте зробити це просто так не вийде — потрібні певні підстави та умови.

Про те, як збільшити розмір пенсії пенсіонеру, нам розповів керуючий адвокат в Адвокатському бюро Івана Хомича Іван Хомич.

Чи можуть пенсіонеру збільшити пенсію

На розмір пенсії суттєво впливають трудовий стаж, середня заробітна плата та рік виходу на пенсію. Якщо в людини мінімальна пенсія через невеликий стаж та низьку середню зарплату протягом усього періоду роботи, не варто очікувати підвищення пенсії на 500 або 1 500 грн, каже адвокат.

Право на перерахунок пенсії виникає за зміни обставин, що впливають на її розмір.

Що потрібно, щоб збільшити розмір пенсії пенсіонеру:

підвищення прожиткового мінімуму;

зміна мінімальної зарплати;

набуття додаткового страхового стажу;

зміна розміру заробітку для пенсіонерів, що працюють.

Перерахунок може здійснюватися за заявою пенсіонера або автоматично, залежно від типу пенсії.

Як збільшити свою пенсію

Експерт порадив піклуватися про розмір нарахувань під час трудової діяльності, тобто ще замолоду. Важливо працювати офіційно, сплачувати податки та отримувати “білу” зарплату, щоб усі відрахування враховувалися в Пенсійному фонді.

Іван Хомич розповів, як нараховується пенсія та що впливає на її розмір.

Для розрахунку пенсії використовується формула, яка має кілька складових:

Коефіцієнт зарплати. Він розраховується як відношення заробітку особи до середньої зарплати по країні за відповідний місяць. Якщо людина отримує середню зарплату по Україні, коефіцієнт дорівнює 1. Усі коефіцієнти за весь період роботи сумуються та виводиться середнє значення для розрахунку пенсії. Наприклад, якщо зарплата вдвічі вища за середню, коефіцієнт дорівнює 2.

Трудовий стаж. Для прикладу, якщо стаж людини 35 років, коефіцієнт, який враховується у розрахунках, буде 0,35.

Середня зарплата для розрахунку пенсії за останні три роки по країні. У 2025 році цей показник становить 15 057,09 грн.



Адвокат наголосив, що, попри кілька пенсійних реформ в Україні (зокрема, у 2017 році), є значна різниця залежно від року виходу на пенсію. Наприклад, пенсіонер, який вийшов на пенсію у 2025 році, отримає значно більше, ніж той, хто вийшов у 2020 році. Навіть за однакового стажу та коефіцієнта зарплати різниця у пенсіях може сягати 15-60%. Перерахунок пенсії не здійснюється автоматично лише через різницю в роках виходу на пенсію.

Але певні категорії пенсіонерів зможуть ініціювати перерахунок через суд. Зокрема, це можливо для тих, хто вийшов на пенсію за вислугою років. Наприклад, людина, яка звільнилася з роботи у 2020 році і пішла на пенсію у 55 років за вислугою, у 2025 році може зробити перерахунок на пенсію за віком. У цьому разі для розрахунку буде використовуватися середня зарплата за останні три роки станом на 2020 рік, що значно менше, ніж у 2025 році.

– Звернутися до суду пенсіонер може самостійно або у супроводі адвоката. У нас є кейси, коли через суд пенсія зростала до 70%, – наголосив експерт.

Підвищення пенсії за наявності стажу до 2 000 року

Адвокат розповів, як збільшити пенсію пенсіонеру, який має стаж, набутий до 2 000 року.

– Якщо в цей період зарплата була в 2-3 рази вища за середню по Україні, варто збирати документи. Це може бути довідка від підприємства або архівні дані щодо розміру зарплатні, якщо компанія ліквідована, – пояснив адвокат.

Дані в електронну базу почали вноситися лише після 2 000 року, тому для коректного розрахунку потрібні підтверджувальні документи. Такий перерахунок здійснюється Пенсійним фондом на підставі документів, без необхідності звернення до суду.

