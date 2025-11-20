После старта зимней программы поддержки многие украинцы интересуются, можно ли потратить 1000 гривен на продукты и какие именно покупки система позволяет оплачивать. Хотя средства поступают на виртуальную карту, их использование определяется не названием магазина, а MCC-кодом, который банковская система присваивает торговым точкам.

Можно ли потратить 1 000 гривен на продукты, читайте в нашем материале.

1 000 гривен Зимней поддержки: можно ли потратить на продукты

Именно MCC-код решает: оплата пройдет или будет заблокирована. MCC (Merchant Category Code) — это технический код, который указывает на тип магазина или услуги. Программа Зимней поддержки позволяет тратить деньги только в категориях, которые подходят под утвержденный перечень MCC-кодов. Именно эти коды регламентированы в постановлении №1443.

Сейчас смотрят

Поэтому вопрос, можно ли потратить на продукты 1 000 гривен Зимней поддержки, напрямую зависит от того, какой код имеет заведение, где производится оплата.

Где можно использовать 1000 гривен Зимней помощи: полный перечень MCC-кодов

Потратить на продукты 1 000 гривен Зимней поддержки — можно. Продуктовые заведения входят в список разрешенных. В частности, это магазины с кодами 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины и 5499 — рынки и другие продовольственные точки.

Также это:

магазины полуфабрикатов,

специализированные продуктовые;

точки продажи готовых блюд;

торговые автоматы с едой.

Именно эти два MCC-кода чаще всего позволяют использовать выплату без ограничений.

Также важно не только то, где покупается товар по коду, но и кто является производителем. Если товар иностранного производства – оплата все равно не пройдет, даже если магазин разрешен.

Отдельно подчеркивается, что средства запрещено тратить на подакцизные товары, в частности алкоголь и табачные изделия.

Кроме того, такие выплаты нельзя использовать на автозаправочных станциях – приобрести бензин, дизель или другие топливные товары не получится.

Можно ли тратить 1000 гривен на продукты в отделениях Укрпочты

Да, можно. В рамках программы Зимняя поддержка, через Укрпочту разрешается тратить непосредственно в отделениях на товары украинского производства, в частности продукты (гречка, консервы и т. д.).

Дополнительно:

Наличными эти деньги не выдаются – снять их нельзя.

За одно посещение отделения можно осуществить несколько оплат.

Если в течение трех визитов средства не будут использованы, неиспользованная сумма возвращается в бюджет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.