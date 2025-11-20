Можно ли потратить 1 000 гривен на продукты и что разрешено покупать
- MCC-код определяет оплату — деньги работают только в разрешенных категориях.
- Разрешено на продукты украинского производства, запрещено алкоголь, табак и горючее.
- Действует ограничение по производителю, поэтому оплата не проходит для товаров иностранного производства.
После старта зимней программы поддержки многие украинцы интересуются, можно ли потратить 1000 гривен на продукты и какие именно покупки система позволяет оплачивать. Хотя средства поступают на виртуальную карту, их использование определяется не названием магазина, а MCC-кодом, который банковская система присваивает торговым точкам.
Можно ли потратить 1 000 гривен на продукты, читайте в нашем материале.
1 000 гривен Зимней поддержки: можно ли потратить на продукты
Именно MCC-код решает: оплата пройдет или будет заблокирована. MCC (Merchant Category Code) — это технический код, который указывает на тип магазина или услуги. Программа Зимней поддержки позволяет тратить деньги только в категориях, которые подходят под утвержденный перечень MCC-кодов. Именно эти коды регламентированы в постановлении №1443.
Поэтому вопрос, можно ли потратить на продукты 1 000 гривен Зимней поддержки, напрямую зависит от того, какой код имеет заведение, где производится оплата.
Где можно использовать 1000 гривен Зимней помощи: полный перечень MCC-кодов
Потратить на продукты 1 000 гривен Зимней поддержки — можно. Продуктовые заведения входят в список разрешенных. В частности, это магазины с кодами 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины и 5499 — рынки и другие продовольственные точки.
Также это:
- магазины полуфабрикатов,
- специализированные продуктовые;
- точки продажи готовых блюд;
- торговые автоматы с едой.
Именно эти два MCC-кода чаще всего позволяют использовать выплату без ограничений.
Также важно не только то, где покупается товар по коду, но и кто является производителем. Если товар иностранного производства – оплата все равно не пройдет, даже если магазин разрешен.
Отдельно подчеркивается, что средства запрещено тратить на подакцизные товары, в частности алкоголь и табачные изделия.
Кроме того, такие выплаты нельзя использовать на автозаправочных станциях – приобрести бензин, дизель или другие топливные товары не получится.
Можно ли тратить 1000 гривен на продукты в отделениях Укрпочты
Да, можно. В рамках программы Зимняя поддержка, через Укрпочту разрешается тратить непосредственно в отделениях на товары украинского производства, в частности продукты (гречка, консервы и т. д.).
Дополнительно:
- Наличными эти деньги не выдаются – снять их нельзя.
- За одно посещение отделения можно осуществить несколько оплат.
- Если в течение трех визитов средства не будут использованы, неиспользованная сумма возвращается в бюджет.