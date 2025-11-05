В 2025 году правительство планирует ввести программу Зимняя поддержка, знакомую украинцам с прошлой зимы. Правительство планирует выплатить по 1000 гривен каждому гражданину, а родители смогут оформить помощь и для детей. Более подробную информацию о программе Зимняя поддержка 2025 обещают обнародовать до середины ноября, хотя некоторые ключевые моменты уже известны.

Что известно о разовой помощи от государства в рамках Зимней поддержки, читайте в нашем материале.

1 000 гривен в декабре: кто получит

О выплатах сообщили президент Владимир Зеленский и министр социальной политики Денис Улютин во время эфира Единые новости. Президент поручил правительству подготовить программу помощи, которая заработает в декабре.

Министр социальной политики Улютин сообщил, что этой зимой в рамках правительственной инициативы Зимняя поддержка стартует несколько новых программ помощи. В частности, вводится программа Теплая зима, которая предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения. Также все граждане Украины — взрослые и дети — смогут получить по 1 000 гривен единовременной помощи.

Кроме того, будет реализован проект Укрзализныця 3000, который позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 000 километров в низкий сезон.

В правительстве отметили, что в периоды низкого спроса не выкупаются до 200-250 тысяч билетов.

В Министерстве социальной политики ожидают, что в целом программой воспользуются не менее 10 миллионов граждан, на что в госбюджете предусмотрено около 10 миллиардов гривен.

Как подчеркнул Улютин, цель правительственного пакета помощи заключается не только в покрытии основных потребностей населения, но и в поддержке внутренней экономики, ведь большинство средств украинцы будут тратить на отечественные товары и оплату коммунальных услуг.

Подать заявку на получение выплаты в 1 000 грн можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что средства можно будет потратить на базовые нужды, например: коммунальные услуги, лекарства, книги, или пожертвовать на Силы обороны. Работаем над полным перечнем.

— Напомню, что в прошлом году помощью воспользовались более 14 миллионов украинцев. Тогда 58% получателей использовали эти средства на оплату коммунальных услуг, 22% на мобильную связь, 4% на заведения питания. Среди приоритетных категорий были также лекарства и книги, — подчеркнула она.

По словам Юлии Свириденко, эти три новые программы являются составной частью комплексной политики правительства, направленной на поддержку граждан в сложный зимний период. Основная цель — обеспечить стабильное функционирование государства и оказать помощь людям, экономике и критической инфраструктуре во время полномасштабного вторжения.

Кто получит 6 500 зимней поддержки

Отдельные категории граждан получат единовременную выплату 6 500 от государства. Как рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона Единые новости, такую помощь смогут получить не все.

Кто получит 6 500 гривен в декабре:

семьи с детьми, находящимися под опекой или попечительством, в частности дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

дети из малообеспеченных семей;

лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Что касается программы Теплая зима, то средства в размере 6 500 грн можно будет потратить на одежду, обувь или лекарства. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины, и, по прогнозам, воспользоваться этой помощью смогут около 660 тысяч человек. На реализацию программы правительство заложило 4,4 миллиарда гривен.

