Після старту зимової програми підтримки багато українців цікавляться, чи можна витратити 1 000 гривень на продукти і які саме покупки система дозволяє оплачувати. Хоча кошти приходять на віртуальну картку, їхнє використання визначається не назвою магазину, а MCC-кодом, який банківська система присвоює торговим точкам.

Чи можна витратити 1 000 гривень на продукти, читайте в нашому матеріалі.

1 000 гривень Зимової підтримки: чи можна витратити на продукти

Саме MCC-код вирішує: оплата пройде чи буде заблокована. MCC (Merchant Category Code) — це технічний код, який вказує на тип магазину або послуги. Програма Зимової підтримки дозволяє витрачати гроші лише у категоріях, які підходять під затверджений перелік MCC-кодів. Саме ці коди регламентовані у постанові №1443.

Зараз дивляться

Тому питання чи можна витратити на продукти 1 000 гривень Зимової підтримки, напряму залежить від того, який код має заклад, де проводиться оплата

Де можна використати 1 000 гривень Зимової допомоги: повний перелік MCC-кодів

Витратити на продукти 1 000 гривень Зимової підтримки — можна. Продуктові заклади входять у список дозволених. Зокрема це магазини з кодами 5411 — супермаркети та продуктові магазини та 5499 — ринки та інші продовольчі точки.

Також це:

магазини напівфабрикатів,

спеціалізовані продуктові;

точки продажу готових страв;

торгові автомати з їжею.

Саме ці два MCC-коди найчастіше дозволяють використовувати виплату без обмежень.

Також важливо не лише те, де купується товар за кодом, а й хто є виробником. Якщо товар іноземного виробництва – оплата так само не пройде, навіть якщо магазин дозволений.

Окремо підкреслюється, що кошти заборонено витрачати на підакцизні товари, зокрема алкоголь та тютюнові вироби.

Крім того, такі виплати не можна використовувати на автозаправних станціях – придбати бензин, дизель чи інші паливні товари не вийде.

З 11 грудня українці отримають можливість купувати продукти українського виробництва (за винятком підакцизних) з використанням коштів державних програм Зимова підтримка та Національний кешбек. Першими цю можливість надали торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та Близенько.

За словами Олексія Соболева, Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, наразі понад 1 160 магазинів по всій країні забезпечують оплату продуктів українського виробництва через державні програми. Міністр наголосив, що розширення інфраструктури цих ініціатив дозволяє більшій кількості українців скористатися державною підтримкою, що одночасно стимулює внутрішній ринок. Особливо відзначено швидку роботу ритейлерів, які оперативно налаштували прийом карток Національного кешбек.

При цьому оплата через програми не поширюється на онлайн-замовлення.

Мінекономіки також повідомляє, що найближчим часом до ініціативи приєднаються інші продуктові мережі, про що буде оголошено додатково.

Чи можна витрачати 1 000 гривень на продукти у відділеннях Укрпошти

Так, можна. У межах програми Зимова підтримка, через Укрпошту дозволяється витратити безпосередньо у відділеннях на товари українського виробництва, зокрема продукти (гречка, консерви тощо). І нам вдалося це зробити. Ми придбали солодощі та консерви, а оплату здійснили віртуальною картою Національний кешбек.

Додатково:

Готівкою ці гроші не видаються — зняти їх не можна.

В одному відвідуванні відділення можна здійснити кілька оплат.

Якщо протягом трьох візитів кошти не будуть використані, невикористана сума повертається до бюджету.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.