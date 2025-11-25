Новая почта: тарифы с 1 декабря и перечень обновленных цен на доставку
- Новая почта обновляет условия обслуживания, чтобы сохранить скорость и надежность доставки.
- Некоторые виды отправлений остаются без изменений, другие – по новым правилам.
- Изменения вступают в силу с 1 декабря 2025 года.
Новая почта — одна из ведущих компаний Украины в сфере доставки посылок и документов, которая всегда стремится обеспечить быстрый и надежный сервис. Компания недавно анонсировала обновление тарифов.
Что известно о повышении тарифов Новой почты, читайте в нашем материале.
Новая почта: тарифы с 1 декабря
В компании отметили, что с 1 декабря 2025 года вводятся новые тарифы на услуги. Как пояснили в Новой почте, повышение тарифов ввели, чтобы сохранить привычную скорость обслуживания и высокий уровень сервиса.
При этом Новая почта не будет повышать тарифы на доставку посылок до 2 кг, а отправления из поселков и сел остаются без изменений.
Несмотря на анонсированное Новой почтой повышение тарифов с 1 декабря, в стоимость остаются включенными такие услуги, как комиссия за объявленную ценность до 500 грн, переадресация посылок в пути, возврат отправлений и документов, фирменные конверты и пакеты весом 0,5–4 кг, а также гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.
В то же время ряд других тарифов претерпел изменения.
Новая почта, новые тарифы:
- доставка документов в конверте по городу теперь стоит 60 грн, по Украине — 70 грн;
- доставка через почтомат подорожала на 10 грн;
- курьерская доставка и забор посылок теперь дополнительно 50 грн;
- отправка посылок между отделениями по городу — до 10 кг 100 грн, до 30 кг 160 грн;
- между отделениями по Украине — до 10 кг 120 грн, до 30 кг 180 грн.