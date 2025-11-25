Нова пошта: тарифи з 1 грудня та перелік оновлених цін на доставку
- Нова пошта оновлює умови обслуговування, щоб зберегти швидкість і надійність доставки.
- Деякі види відправлень залишаються без змін, інші – за новими правилами.
- Зміни набирають чинності з 1 грудня 2025 року.
Нова пошта – одна з провідних компаній України у сфері доставки посилок та документів, яка завжди прагне забезпечити швидкий та надійний сервіс. Компанія нещодавно анонсувала оновлення тарифів.
Що відомо про підвищення тарифів Нової Пошти, читайте в нашому матеріалі.
Нова пошта: тарифи з 1 грудня
У компанії зазначили, що з 1 грудня 2025 року вводяться нові тарифи на послуги. Як пояснили у Новій пошті, підвищення тарифів запровадили, щоб зберегти звичну швидкість обслуговування та високий рівень сервісу.
При цьому Нова пошта тарифи не підвищуватиме на доставку посилок до 2 кг, а відправлення з селищ і сіл залишаються без змін.
Попри анонсоване Новою поштою підвищення тарифів з 1 грудня, у вартість залишаються включеними такі послуги, як комісія за оголошену цінність до 500 грн, переадресування посилок у дорозі, повернення відправлень і документів, фірмові конверти та пакети вагою 0,5–4 кг, а також гарантоване відшкодування оголошеної цінності у випадку форс-мажору.
Водночас ряд інших тарифів зазнав змін.
Нова пошта, нові тарифи:
- доставка документів у конверті по місту тепер коштує 60 грн, по Україні – 70 грн;
- доставка через поштомат подорожчала на 10 грн;
- кур’єрська доставка та забір посилок тепер додатково 50 грн;
- відправлення посилок між відділеннями по місту – до 10 кг 100 грн, до 30 кг 160 грн;
- між відділеннями по Україні – до 10 кг 120 грн, до 30 кг 180 грн.