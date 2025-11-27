В среду, 19 ноября, на платформе Союза украинских предпринимателей (СУП) состоялась межотраслевая дискуссия о будущем украинской индустрии в условиях войны и кадрового кризиса.

Мероприятие собрало представителей ключевых секторов экономики: PROFI Robotics, Kormotech, Новую почту, Укрзализныцю, Министерство экономики Украины и Государственный центр занятости.

Как Украина переходит к новой индустриальной модели

Отмечается, что в фокусе встречи – вопрос, как совместить технологическую модернизацию, устойчивость бизнеса и новую политику рынка труда, чтобы украинская экономика могла развиваться независимо от внешних вызовов.

Участники подчеркнули, что кадровый дефицит становится ключевым ограничением для развития бизнеса. Часть специалистов служит в ВСУ, часть – уехала за границу, а нагрузка на тех, кто остается, постоянно растет.

На этом фоне автоматизация и роботизация перестают быть трендом – они становятся основой для сохранения производительности и конкурентоспособности.

Так, Иван Остапченко, директор по развитию и инновациям Укрзализныци, подчеркнул, что железнодорожная отрасль является одной из самых инерционных во внедрении роботизации.

По его словам, ключевые барьеры – масштаб инфраструктуры, высокая стоимость процессов и десятилетия отложенных инвестиций.

– Укрзализныця изучает возможность и проводит расчеты целесообразности роботизации в ряде процессов в своей деятельности, в частности собственном складском хозяйстве по примеру ведущих компаний складской логистики, сварочных работах, точных измерениях и т. д. И хотя процесс роботизации достаточно дорогой и нужно очень хорошо считать, мы определили наш драйвер – возможность минимизировать человеческий фактор и непродуктивные затраты, достичь точности и однозначной повторяемости наших производственных процессов. Мы движемся в этом направлении, – отметил Иван Остапченко.

PROFI Robotics: рынку нужны не только роботы, а прежде всего компетенции

Основатель PROFI Robotics Евгений Гусаров подчеркнул, что ключевым для Украины является не доступ к оборудованию, а формирование школы интеграторов и инженерных компетенций.

– Рынок выигрывает не там, где покупают технологии, а там, где их умеют внедрять. Именно интеграторы определяют, становится ли роботизация инструментом развития или остается дорогостоящим экспериментом, – сказал Гусаров.

PROFI Robotics представила опыт реализации роботизированных решений в Украине и на международных производствах, а также видение рынка, который способен масштабировать технологии несмотря на войну.

Между тем операционный директор компании Анна Иванчук добавила, что роботизация начинается не с выбора крутого робота, а со стратегии. Именно она определяет, вписывается ли технология в бизнес-модель и приносит ли результат.

Kormotech и Новая почта демонстрируют, как технологии меняют операционные модели

Kormotech представила кейс производства, работающего почти без участия людей, обеспечивая стабильное качество на больших объемах.

Таким образом, автоматизация позволила компании снизить зависимость от кадровых колебаний и удерживать производительность в сложных условиях.

В Новой почте подчеркнули, что роботизация стала частью долгосрочной операционной архитектуры компании. Скорость и непрерывность процессов — результат системного внедрения технологий, а не точечных решений.

Государство представляет новую программу для формирования современного рынка труда

Со стороны государства выступили Лиля Маляр, менеджер проекта цифровой реформы рынка труда Обрий Министерства экономики, и Олег Коваль, заместитель директора Государственного центра занятости.

Они представили программу, цель которой – создание единой экосистемы рынка труда, учитывающей реалии войны, дефицит кадров и потребность бизнеса в технологической модернизации.

Дискуссия на платформе СУП показала: несмотря на войну и кадровый дефицит, украинский бизнес продолжает инвестировать в роботизацию и формировать новую индустриальную культуру. Предприятия ищут стратегии, которые позволяют оставаться устойчивыми даже в условиях постоянных изменений, а технологические интеграторы становятся ключевым звеном этой трансформации.

Украинская экономика вступает в фазу, где скорость адаптации, компетентность команд и технологическая устойчивость определяют, какой будет индустрия Украины после победы.

Фото: Profi Robotics Ukraine

