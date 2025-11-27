У середу, 19 листопада, на платформі Спілки українських підприємців (СУП) відбулася міжгалузева дискусія про майбутнє української індустрії в умовах війни та кадрової кризи.

Подія зібрала представників ключових секторів економіки: PROFI Robotics, Kormotech, Нову пошту, Укрзалізницю, Міністерство економіки України та Державний центр зайнятості.

Як Україна переходить до нової індустріальної моделі

Зараз дивляться

Зазначається, що у фокусі зустрічі – питання, як поєднати технологічну модернізацію, стійкість бізнесу та нову політику ринку праці, аби українська економіка могла розвиватися незалежно від зовнішніх викликів.

Учасники наголосили, що кадровий дефіцит стає ключовим обмеженням для розвитку бізнесу. Частина спеціалістів служить у ЗСУ, частина – виїхала за кордон, а навантаження на тих, хто залишається, постійно зростає.

На цьому тлі автоматизація й роботизація перестають бути трендом – вони стають основою для збереження продуктивності та конкурентоспроможності.

Так, Іван Остапченко, директор з розвитку та інновацій Укрзалізниці, підкреслив, що залізнична галузь є однією з найбільш інерційних у впровадженні роботизації.

За його словами, ключові бар’єри – масштаб інфраструктури, висока вартість процесів та десятиліття відкладених інвестицій.

– Укрзалізниця вивчає можливість та проводить розрахунки доцільності роботизації в низці процесів у своїй діяльності, зокрема власному складському господарстві за прикладом провідних компаній складської логістики, зварних роботах, точних вимірюваннях тощо. І хоч процес роботизації досить дорогий і треба дуже добре рахувати, ми визначили наш драйвер – можливість мінімізувати людський фактор та непродуктивні витрати, досягти точності й однозначної повторюваності наших виробничих процесів. Ми рухаємось у цьому напрямку, – зазначив Іван Остапченко.

PROFI Robotics: ринку потрібні не тільки роботи, а насамперед компетенції

Засновник PROFI Robotics Євген Гусаров акцентував, що ключовим для України є не доступ до обладнання, а формування школи інтеграторів і інженерних компетенцій.

– Ринок виграє не там, де купують технології, а там, де їх вміють впроваджувати. Саме інтегратори визначають, чи стає роботизація інструментом розвитку, чи залишається дорогим експериментом, – сказав Гусаров.

PROFI Robotics представила досвід реалізації роботизованих рішень в Україні та на міжнародних виробництвах, а також бачення ринку, який здатний масштабувати технології попри війну.

Тим часом операційна директорка компанії Анна Іванчук додала, що роботизація починається не з вибору крутого робота, а зі стратегії. Саме вона визначає, чи вписується технологія в бізнес-модель і чи приносить результат.

Kormotech і Нова пошта демонструють, як технології змінюють операційні моделі

Kormotech представила кейс виробництва, що працює майже без участі людей, забезпечуючи стабільну якість на великих обсягах.

Таким чином, автоматизація дозволила компанії знизити залежність від кадрових коливань та утримувати продуктивність у складних умовах.

У Новій пошті підкреслили, що роботизація стала частиною довгострокової операційної архітектури компанії. Швидкість та безперервність процесів – результат системного впровадження технологій, а не точкових рішень.

Держава презентує нову програму для формування сучасного ринку праці

З боку держави виступили Ліля Маляр, менеджерка проєкту цифрової реформи ринку праці Обрій Міністерства економіки, та Олег Коваль, заступник директора Державного центру зайнятості.

Вони презентували програму, що має на меті створення єдиної екосистеми ринку праці, яка враховує реалії війни, дефіцит кадрів і потребу бізнесу в технологічній модернізації.

Дискусія на платформі СУП показала: попри війну та кадровий дефіцит, український бізнес продовжує інвестувати в роботизацію та формувати нову індустріальну культуру. Підприємства шукають стратегії, які дозволяють залишатися стійкими навіть за умов постійних змін, а технологічні інтегратори стають ключовою ланкою цієї трансформації.

Українська економіка входить у фазу, де швидкість адаптації, компетентність команд і технологічна стійкість визначають, якою буде індустрія України після перемоги.

Фото: Profi Robotics Ukraine

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.