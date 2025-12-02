В Украине продолжается реализация государственной программы Зимняя поддержка, направленной на предоставление дополнительной финансовой помощи гражданам. На днях стартовала выплата 1 000 гривен от Зеленского. В то же время не все украинцы, которые подавали заявления через приложение Дія, получили деньги одновременно.

Параллельно государство готовит к запуску еще одну программу — выплату 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий населения.

Когда начнут выплачивать 6 500 грн, читайте в нашем материале.

Кто уже получил Зимнюю тысячу и как работает автоматическое начисление

Первыми 1 000 Зеленского начали получать те, кто подал заявки через Дію 15 и 16 ноября.

Министр социальной политики Денис Улютин подчеркнул, что процесс выплат происходит поэтапно. Выплаты осуществляются траншами, в зависимости от даты подачи заявления и работы банков. Поэтому часть украинцев увидит деньги позже. Денис Улютин подчеркнул, что о следующих волнах начислений будут сообщать отдельно.

Зимняя тысяча является единовременной выплатой и предоставляется всем гражданам, проживающим в Украине, включая детей (заявки на них подают родители).

Помощь украинцам 6 500 гривен: когда начнут выплачивать

Параллельно готовится к запуску программа выплаты 6 500 грн для людей, которые относятся к наиболее уязвимым группам. С 21 ноября уже подано более 230 тысяч заявлений. Когда придут 6 500 грн рассказал Денис Улютин на своей странице в Facebook.

Первые начисления правительство обещает начать с 10 декабря. Заявителям советуют следить за сообщениями в Дія и от банков, чтобы не пропустить, когда поступят деньги по программе Теплая зима 6 500.

Как проверить статус заявки

Всю информацию о начислениях 1 000 грн или 6 500 грн можно отслеживать в приложении Дія. Дополнительные консультации предоставляют Минсоцполитики и другие ответственные учреждения.

Программа Зимняя поддержка призвана помочь украинцам пережить сложный период, а поэтапный подход к выплатам обеспечивает стабильное и контролируемое распределение государственных средств.

