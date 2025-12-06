Продолжаются дискуссии о возможном повышении налогов для ФЛП в Украине. В Кабмине уверяют, что этот вопрос не будет рассматриваться до окончания военного положения, тогда как Минфин настаивает на введении такого налога.

Возможно ли повышение налогов для ФЛП – читайте в материале Фактов ICTV.

Увеличение налогов для ФЛП – требования МВФ

Украина и МВФ согласовали базовые параметры новой финансовой программы, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По предварительным договоренностям, речь идет о четырехлетней программе объемом $8,2 млрд.

Сейчас смотрят

Свириденко отметила, что выделенные средства должны обеспечить финансирование критических потребностей, сохранить макрофинансовую стабильность и способствовать получению дополнительной внешней поддержки. Окончательное решение будет принимать Совет исполнительных директоров МВФ.

Украина взяла на себя два приоритетных обязательства:

разработать и реализовать стратегию реструктуризации государственного долга для восстановления финансовой устойчивости;

усилить борьбу с финансовыми злоупотреблениями с целью минимизации уклонения от налогообложения.

В рамках сотрудничества Украина должна выполнить ряд требований, сформулированных МВФ. В обнародованном пресс-релизе говорится о ключевых направлениях реформирования для укрепления финансовой системы и противодействия теневой экономике. Среди них:

введение действенных механизмов предотвращения налогового уклонения;

повышение прозрачности и конкурентности государственных тендеров;

ликвидация норм, позволяющих скрывать трудовые отношения через оформление как ФЛП;

расширение налоговой базы путем налогообложения продаж через цифровые сервисы — в частности платформы типа Uklon и Glovo;

отмена действующих льгот по регистрации плательщиков НДС;

устранение схем, позволяющих избегать импортных пошлин при ввозе товаров — в частности, в отношении посылок из иностранных маркетплейсов типа AliExpress и Temu стоимостью до €150.

Как сообщает Bloomberg, в рамках договоренностей правительство планирует ввести обязательную уплату НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн.

Это должно перекрыть “лазейку”, которой пользовались крупные компании и ресторанные сети для минимизации налогов.

Дальнейшая реализация программы МВФ будет зависеть также от решения ЕС по использованию замороженных российских активов, которое ЕС должен принять до конца 2025 года.

В случае если план не будет реализован, финансирование со стороны МВФ может оказаться под угрозой.

Возможно ли повышение налогов для ФЛП – что говорят в Раде

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что менять правила для предпринимателей на упрощенной системе во время войны не стоит.

— Бизнес-ассоциации выступают за сохранение действующей модели налогообложения для малого бизнеса. Необходимо не трогать упрощенку до конца войны, — заявил Гетманцев во время форума Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность.

После встречи парламентской фракции было принято решение приостановить рассмотрение инициатив по НДФЛ для ФЛП. Об этом сообщил депутат Игорь Фрис в Facebook.

Он подчеркнул, что вопрос повышения налогов для ФЛП исключен из повестки дня из-за отсутствия достаточной поддержки.

По словам нардепа, приоритетом является поиск альтернативных источников наполнения бюджета и сохранение благоприятных условий для предпринимателей.

Повышения налогов для ФЛП не избежать — Минфин

Министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию lb.ua заявил, что избежать трансформации упрощенной системы налогообложения невозможно.

— Есть задача выровнять правила игры для “упрощенцев” и субъектов хозяйствования, являющихся плательщиками НДС, определить общие лимиты для этих групп плательщиков. У нас упрощенная система налогообложения — это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобросовестными бизнесами, которые просто используют “упрощенцев”. Возможно ли избежать изменений в упрощенной системе налогообложения? Нет, невозможно. И дискуссия по этому поводу (с МВФ. — Ред.) была достаточно непростой, — отметил он.

Министр подчеркнул, что введение изменений планируется на 2027 год, поэтому у предпринимателей будет достаточно времени для подготовки и перехода.

— Не считаю, что это стало неожиданностью. Если посмотреть на планы, которые Министерство финансов готовит на протяжении лет, они также включали эту норму. Такие меры не всегда популярны, но они необходимы. На этот раз не было возможностей для переговоров, чтобы убрать их из обсуждения, — отметил Марченко.

Как соглашение с МВФ отразится на украинцах

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что новое соглашение с МВФ повлияет на украинцев при продаже товаров онлайн и при трудоустройстве. Он добавил, что договоренность поможет вывести экономику из тени, однако одновременно увеличит налоговое давление на часть бизнеса и граждан.

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу отметил, что отмена льгот для регистрации плательщика НДС может негативно повлиять на малый бизнес в Украине.

Он отметил, что сейчас ФЛП на упрощенной системе не обязаны платить НДС, хотя предприниматели третьей группы могут делать это по собственному желанию.

По его словам, основная проблема в требовании Международного валютного фонда заключается в том, что оно фактически сделает обязательной регистрацию плательщиком НДС для всех предпринимателей, кроме ФЛП первой группы.

— Это давняя мечта Минфина, которая записана в стратегии мер: пункт о том, чтобы для всей упрощенной системы установить лимит дохода на НДС. По сути, всех упрощенцев хотят перевести на НДС с одного миллиона гривен, а это сейчас вторая-третья группа, это полтора миллиона человек, которые торгуют на два-три миллиона гривен: маленькие лавочки, парикмахерские, кафешки. И для них это просто гибель, — предупреждает эксперт.

Увеличение налогов для ФЛП – последствия для бизнеса

Экономическая экспертная платформа опубликовала обращение, в котором выразила обеспокоенность из-за обязательств Украины перед МВФ отменить льготу для регистрации плательщика НДС, что может касаться ФЛП.

— Тревогу вызывает обязательство Украины по “отмене льготы для регистрации плательщика НДС”, которое, очевидно, затрагивает плательщиков единого налога и устанавливает для них порог перехода на НДС. Его реализация может иметь крайне негативные последствия, — отмечают аналитики.

Как отмечают эксперты, введение НДС для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 млн грн может привести к снижению уровня общественного благосостояния, а общие потери оцениваются в 150-180 млрд грн (примерно 1,5-2% ВВП).

Расширение обязанности администрирования НДС, что, по данным опросов Всемирного банка, является наиболее обременительным процессом, на микробизнес полностью нивелирует главную идею упрощенной системы — освобождение мелких предпринимателей от бремени учета, отчетности и коррупционного давления налоговых проверок.

Специалисты считают, что порог обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне 1 млн грн оборота является крайне низким.

— Такое решение приведет к закрытию большинства ФЛП, увеличению теневой экономики и коррупции. Часть высококвалифицированных кадров, скорее всего, покинет страну в поисках лучших условий за рубежом, где при аналогичных условиях налогообложения они смогут получить значительно лучшие условия жизни и безопасность, — прогнозируют аналитики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.