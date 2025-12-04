Стали известны условия МВФ для принятия новой программы для Украины
Исполнительный совет МВФ рассмотрит вопрос о новой программе для Украины только после того, как украинские власти выполнят все предварительные условия и обеспечат необходимые финансовые гарантии.
Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций Фонда Джулия Козак в комментарии Укринформу.
Требования МВФ по новой программе для Украины
По словам представительницы МВФ, пока дата рассмотрения украинского вопроса не определена. Фонд ожидает завершения всей предварительной подготовки — именно после этого его исполнительный совет сможет перейти к рассмотрению новой программы.
Среди ключевых требований, которые власть должна реализовать, названы:
- принятие государственного бюджета на 2026 год;
- расширение налоговой базы, в частности с учетом онлайн-операций;
- ликвидация таможенных лазеек при импорте;
- отмена упрощенных режимов регистрации плательщиков НДС;
- усиление контроля над неформальной экономикой — через изменения в трудовом законодательстве и конкуренцию в сфере госзакупок.
Одним из условий является подтверждение достаточных объемов внешней помощи — МВФ настаивает, что программа не может стартовать без таких гарантий.
Отдельно рассматривается и вопрос реструктуризации ВВП-вариантов. Фонд анализирует предложение, которое Украина официально передала владельцам ценных бумаг 1 декабря. Оценка предложения будет зависеть от уровня долговой устойчивости Украины и возможности обслуживать долг в рамках программы.
Украинское правительство подтвердило намерение продолжать реформы. Приоритетными направлениями названы:
- мобилизация внутренних доходов,
- борьба с теневыми схемами,
- поддержка независимых антикоррупционных органов,
- реструктуризация долга,
- политика гибкого курса гривны с контролем инфляции.
По словам Козак, именно прогресс в этих сферах определит, на каких условиях и в каких объемах Украина сможет получить дальнейшее финансирование от МВФ.