Исполнительный совет МВФ рассмотрит вопрос о новой программе для Украины только после того, как украинские власти выполнят все предварительные условия и обеспечат необходимые финансовые гарантии.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций Фонда Джулия Козак в комментарии Укринформу.

Требования МВФ по новой программе для Украины

По словам представительницы МВФ, пока дата рассмотрения украинского вопроса не определена. Фонд ожидает завершения всей предварительной подготовки — именно после этого его исполнительный совет сможет перейти к рассмотрению новой программы.

Сейчас смотрят

Среди ключевых требований, которые власть должна реализовать, названы:

  • принятие государственного бюджета на 2026 год;
  • расширение налоговой базы, в частности с учетом онлайн-операций;
  • ликвидация таможенных лазеек при импорте;
  • отмена упрощенных режимов регистрации плательщиков НДС;
  • усиление контроля над неформальной экономикой — через изменения в трудовом законодательстве и конкуренцию в сфере госзакупок.

Одним из условий является подтверждение достаточных объемов внешней помощи — МВФ настаивает, что программа не может стартовать без таких гарантий.

Отдельно рассматривается и вопрос реструктуризации ВВП-вариантов. Фонд анализирует предложение, которое Украина официально передала владельцам ценных бумаг 1 декабря. Оценка предложения будет зависеть от уровня долговой устойчивости Украины и возможности обслуживать долг в рамках программы.

Украинское правительство подтвердило намерение продолжать реформы. Приоритетными направлениями названы:

  • мобилизация внутренних доходов,
  • борьба с теневыми схемами,
  • поддержка независимых антикоррупционных органов,
  • реструктуризация долга,
  • политика гибкого курса гривны с контролем инфляции.

По словам Козак, именно прогресс в этих сферах определит, на каких условиях и в каких объемах Украина сможет получить дальнейшее финансирование от МВФ.

Читайте также
МВФ и Украина достигли договоренности о новой программе на $8,1 млрд
МВФ

Связанные темы:

Война в УкраинеМВФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.