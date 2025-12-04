Исполнительный совет МВФ рассмотрит вопрос о новой программе для Украины только после того, как украинские власти выполнят все предварительные условия и обеспечат необходимые финансовые гарантии.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций Фонда Джулия Козак в комментарии Укринформу.

Требования МВФ по новой программе для Украины

По словам представительницы МВФ, пока дата рассмотрения украинского вопроса не определена. Фонд ожидает завершения всей предварительной подготовки — именно после этого его исполнительный совет сможет перейти к рассмотрению новой программы.

Среди ключевых требований, которые власть должна реализовать, названы:

принятие государственного бюджета на 2026 год;

расширение налоговой базы, в частности с учетом онлайн-операций;

ликвидация таможенных лазеек при импорте;

отмена упрощенных режимов регистрации плательщиков НДС;

усиление контроля над неформальной экономикой — через изменения в трудовом законодательстве и конкуренцию в сфере госзакупок.

Одним из условий является подтверждение достаточных объемов внешней помощи — МВФ настаивает, что программа не может стартовать без таких гарантий.

Отдельно рассматривается и вопрос реструктуризации ВВП-вариантов. Фонд анализирует предложение, которое Украина официально передала владельцам ценных бумаг 1 декабря. Оценка предложения будет зависеть от уровня долговой устойчивости Украины и возможности обслуживать долг в рамках программы.

Украинское правительство подтвердило намерение продолжать реформы. Приоритетными направлениями названы:

мобилизация внутренних доходов,

борьба с теневыми схемами,

поддержка независимых антикоррупционных органов,

реструктуризация долга,

политика гибкого курса гривны с контролем инфляции.

По словам Козак, именно прогресс в этих сферах определит, на каких условиях и в каких объемах Украина сможет получить дальнейшее финансирование от МВФ.

