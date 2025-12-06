Тривають дискусії щодо можливого підвищення податків для ФОП в Україні. В Кабміні запевняють, що це питання не розглядатимуть до завершення воєнного стану, тоді як Мінфін наполягає на впровадженні такого податку.

Чи можливе підвищення податків для ФОП – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Збільшення податків для ФОП – вимоги МВФ

Україна та МВФ узгодили базові параметри нової фінансової програми, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За попередніми домовленостями, мова йде про чотирирічну програму обсягом $8,2 млрд.

Свириденко зазначила, що виділені кошти мають забезпечити фінансування критичних потреб, зберегти макрофінансову стабільність та сприяти отриманню додаткової зовнішньої підтримки. Остаточне рішення ухвалюватиме Рада виконавчих директорів МВФ.

Україна взяла на себе два пріоритетні зобов’язання:

розробити та реалізувати стратегію реструктуризації державного боргу для відновлення фінансової стійкості;

посилити боротьбу з фінансовими зловживаннями з метою мінімізації ухилення від оподаткування.

У межах співпраці Україна має виконати низку вимог, сформульованих МВФ. В оприлюдненому пресрелізі йдеться про ключові напрями реформування для посилення фінансової системи та протидії тіньовій економіці. Серед них:

запровадження дієвих механізмів запобігання податковому ухиленню;

підвищення прозорості та конкурентності державних тендерів;

ліквідація норм, що дозволяють приховувати трудові відносини через оформлення як ФОП;

розширення податкової бази шляхом оподаткування продажів через цифрові сервіси – зокрема платформи на кшталт Uklon та Glovo;

скасування діючих пільг щодо реєстрації платників ПДВ;

усунення схем, що дозволяють уникати імпортних зборів під час ввезення товарів – зокрема щодо посилок з іноземних маркетплейсів на зразок AliExpress та Temu вартістю до €150.

Як інформує Bloomberg, у межах домовленостей уряд планує запровадити обов’язкову сплату ПДВ для ФОП із річним доходом понад 1 млн грн.

Це має перекрити “лазівку”, якою користувалися великі компанії та ресторанні мережі для мінімізації податків.

Подальша реалізація програми МВФ залежатиме також від рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів, яке ЄС має ухвалити до кінця 2025 року.

У разі якщо план не буде реалізований, фінансування з боку МВФ може опинитися під загрозою.

Чи будуть підвищувати податки для ФОП – що кажуть у Раді

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що змінювати правила для підприємців на спрощеній системі під час війни не варто.

– Бізнес-асоціації виступають за збереження чинної моделі оподаткування для малого бізнесу. Треба не чіпати взагалі спрощенку до кінця війни, – заявив Гетманцев під час форуму Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека.

Після зустрічі парламентської фракції було ухвалено рішення зупинити розгляд ініціатив щодо ПДВ для ФОПів. Про це повідомив депутат Ігор Фріс у Facebook.

Він наголосив, що питання підвищення податків для ФОП виключено з порядку денного через відсутність достатньої підтримки.

За словами нардепа, пріоритетом є пошук альтернативних джерел наповнення бюджету та збереження сприятливих умов для підприємців.

Вищих податків для ФОПів не уникнути – Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню Lb.ua заявив, що уникнути трансформації спрощеної системи оподаткування неможливо.

– Є завдання вирівняти правила гри для “спрощенців” і суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ, визначити спільні ліміти для цих груп платників. У нас спрощена система оподаткування – це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують “спрощенців”. Чи можливо уникнути змін в спрощеній системі оподаткування? Ні, неможливо. І дискусія щодо цього (з МВФ. – Ред.) була досить непроста, – зазначив він.

Міністр наголосив, що запровадження змін планується на 2027 рік, тож підприємці матимуть достатньо часу для підготовки та переходу.

– Не вважаю, що це стало несподіванкою. Якщо подивитися на плани, які Міністерство фінансів готує протягом років, вони також включали цю норму. Такі заходи не завжди популярні, але вони необхідні. Цього разу не було можливостей для переговорів, щоб прибрати їх з обговорення, – зазначив Марченко.

Як угода з МВФ позначиться на українцях

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що нова угода з МВФ вплине на українців при продажу товарів онлайн та під час працевлаштування. Він додав, що домовленість допоможе вивести економіку з тіні, проте одночасно збільшить податковий тиск на частину бізнесу та громадян.

Економіст Олег Гетман в коментарі 24 Каналу зауважив, що скасування пільг для реєстрації платника ПДВ може негативно вплинути на малий бізнес в Україні.

Він зазначив, що нині ФОПи на спрощеній системі не зобов’язані сплачувати ПДВ, хоча підприємці третьої групи можуть робити це за власним бажанням.

За його словами, основна проблема в вимозі Міжнародного валютного фонду полягає в тому, що вона фактично зробить обов’язковою реєстрацію платником ПДВ для всіх підприємців, окрім ФОПів першої групи.

– Це давня мрія Мінфіну, яка записана у стратегії заходів: пункт про те, щоб для всієї спрощеної системи встановити ліміт доходу на ПДВ. По суті, усіх спрощенців хочуть перевезти на ПДВ з одного мільйона гривень, а це зараз друга-третя група, це півтора мільйона людей, які наторговують на два-три мільйони гривень: маленькі крамнички, перукарні, кафешки. І для них це просто загибель, – попереджає експерт.

Збільшення податків для ФОП – наслідки для бізнесу

Економічна експертна платформа опублікувала звернення, в якому висловила занепокоєння через зобов’язання України перед МВФ скасувати пільгу для реєстрації платника ПДВ, що може стосуватися ФОПів.

– Тривогу викликає зобов’язання України щодо “скасування пільги для реєстрації платника ПДВ”, яке, очевидно, зачіпає платників єдиного податку та встановлює для них поріг переходу на ПДВ. Його реалізація може мати вкрай негативні наслідки, – зауважують аналітики.

Як зазначають експерти, введення ПДВ для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 млн грн може призвести до зниження рівня суспільного добробуту, а загальні втрати оцінюються у 150–180 млрд грн (приблизно 1,5-2% ВВП).

Розширення обов’язку адміністрування ПДВ, що, за даними опитувань Світового банку, є найбільш обтяжливим процесом, на мікробізнес повністю нівелює головну ідею спрощеної системи – звільнення найменших підприємців від тягаря обліку, звітності та корупційного тиску податкових перевірок.

Фахівці вважають, що поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ на рівні одного мільйона гривень обігу є вкрай низьким.

– Таке рішення призведе до закриття більшості ФОПів, збільшенню тіньової економіки та корупції. Частина висококваліфікованих кадрів, швидше за все, покине країну у пошуку кращих умов за кордоном, де за аналогічних умов оподаткування вони зможуть отримати значно кращі умови життя та безпеку, – прогнозують аналітики.

