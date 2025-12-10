Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, в котором большая часть расходов направлена на финансирование Сил безопасности и обороны.

Об этом говорится в карточке законопроекта о государственном бюджете Украины на 2026 год, обнародованной на сайте Верховной Рады.

Что предусмотрено в государственном бюджете на 2026 год

Прогнозируемый ВВП на 2026 год составляет 10,31 трлн гривен. Доходы бюджета вырастут до 2,92 трлн грн (на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году), а расходы достигнут 4,83 трлн грн (на 134,5 млрд грн больше).

Таким образом, дефицит составит 1,9 трлн гривен, или 18,5% от ВВП.

Отмечается, что основной целью государственного бюджета на 2026 год является обеспечение обороны Украины, оказание поддержки гражданам и создание необходимых условий для экономического роста, даже в условиях войны.

Расходы на оборону и безопасность Украины

Государство направляет 100% собственных поступлений на нужды Сил обороны, включая денежное обеспечение военных, поддержку их семей, усиление ПВО, а также разработку и производство украинского оружия, в частности дронов.

Общие расходы на армию в 2026 году запланированы на уровне 2,8 трлн грн, что составляет почти 60% от всех расходов бюджета.

Предусмотрено финансирование на уровне 1,3 трлн гривен для зарплат военных, а также 709 млрд гривен — на закупку вооружения и военной техники.

Образование и повышение зарплат учителям

Расходы на образование вырастут до 273,9 млрд грн (на 75 млрд грн больше, чем в 2025 году).

Эта сумма предусматривает поэтапное повышение заработной платы педагогических и научно-педагогических работников: на 30% с 1 января 2026 года и на 20% с сентября 2026 года. В то же время подходы к оплате их труда останутся неизменными.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что с 1 января произойдет рост заработных плат — в среднем с 16,7 до 21,7 тыс. грн. С 1 сентября, в соответствии с принятыми решениями, указанная сумма составит до 30 тыс. грн.

По расчетам Министерства финансов, это повышение позволит увеличить среднюю ежемесячную заработную плату учителя до 10 тыс. грн.

Кроме того, в резервный фонд дополнительно направлено 19 млрд грн на финансирование повышения зарплат педагогам, закупку пассажирских вагонов, компенсации бизнесу за военные потери и обустройство укрытий в детских садах.

Правительство работает над разработкой новой системы оплаты труда для педагогов, внедрение которой запланировано на сентябрь 2026 года.

Минимальная и средняя зарплата, прожиточный минимум и пенсии

На социальную поддержку выделено 468,5 млрд грн (на 47,6 млрд грн больше, чем в прошлом году). Эти расходы охватывают пенсии, соцвыплаты, льготы, субсидии, поддержку лиц с инвалидностью, а также комплексную помощь семьям с детьми, включая программы єЯсла и Пакет школяра.

Предусмотрено повышение социальных стандартов:

минимальная зарплата — с 8 тыс. до 8 647 грн;

общий прожиточный минимум — с 2 920 до 3 209 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 до 3 328 грн;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — с 2 361 до 2 595 грн.

Правительство прогнозирует, что средняя зарплата в 2026 году составит 30 032 грн, но ожидается замедление темпов ее роста до 16%. В следующем году инфляция, по прогнозам, составит 9,9%.

В то же время государственный бюджет на 2026 год не предусматривает изменений в размере жилищных субсидий.

Каким будет курс валют в 2026 году

Средний курс доллара на 2026 год заложен в бюджете на уровне 45,7 грн/$1, а средний курс евро — 49,4 грн/€1.

В то же время эти показатели являются лишь расчетными и не влияют на валютную политику Национального банка.

Здравоохранение, поддержка ВПЛ и ветеранов

На здравоохранение в бюджете предусмотрено 258,6 млрд гривен (на 38,8 млрд грн больше, чем в 2025 году). Приоритетными направлениями финансирования определены увеличение зарплат врачам первичной и экстренной помощи, обеспечение бесплатных лекарств, а также скрининг здоровья для граждан в возрасте от 40 лет.

На поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предусмотрено 72,6 млрд грн, в частности для тех, кто потерял жилье из-за войны. Из этой суммы 1,4 млрд грн заложено на новую программу поддержки ВПЛ, прибывших с временно оккупированных территорий.

Финансирование ветеранской политики вырастет на 6,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом и достигнет 18,9 млрд грн. Средства будут направлены на поддержку ветеранов жильем и их реинтеграцию в гражданскую жизнь.

В рамках политики Зроблено в Україні продолжается поддержка бизнеса и производителей, включая финансирование доступных кредитов 5-7-9%, индустриальных парков, компенсаций за украинскую технику и грантов.

Также выделены средства на обеспечение жильем по программе єОселя.

На поддержку регионов, включая прифронтовые территории, планируют направить 293 млрд грн. Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, а также финансирование питания детей 1–11 классов, образования, социальной защиты, здравоохранения и компенсацию разницы в тарифах.

В бюджете заложено повышение доли НДФЛ для местных бюджетов на 4% (до 64%), а полученные средства должны пойти на покрытие расходов на энергоносители и погашение тарифных долгов.

Следует отметить, что другие расходы бюджета должны быть покрыты за счет международной помощи. Министр финансов подчеркнул, что для этого Украине нужно привлечь от международных партнеров в 2026 году дополнительно более $45 млрд.

3 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год во втором чтении и в целом, поддержав его 257 голосами народных депутатов Украины.

