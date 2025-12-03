Рада приняла госбюджет на 2026 год
Сегодня, 3 декабря, парламентарии в целом проголосовали за государственный бюджет на 2026 год.
Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Госбюджет на 2026 год
За документ во втором чтении и в целом проголосовали 257 народных депутатов, 37 — против, 24 — воздержались, не голосовали 27 нардепов.
Голосование по фракциям:
- Слуга народа — 193,
- Евросолидарность — 0,
- Батькивщина — 0,
- Платформа за жизнь и мир — 16,
- За будущее — 11,
- Голос — 1,
- Доверие — 16,
- Восстановление Украины — 11,
- Внефракционные — 9.
Госбюджет-2026: основные параметры
В государственном бюджете на 2026 год заложены доходы в размере 2 трлн 918 млрд грн, а расходы — 4 трлн 781 млрд грн.
Увеличены расходы на резервный фонд на 19 млрд грн.
Госбюджет предусматривает поэтапное повышение зарплат для педагогов и научно-педагогических работников, приобретение пассажирских вагонов, расходы на реализацию жилищной политики, на компенсацию имущественных потерь субъектов хозяйствования из-за военных рисков — 1 млрд грн.
На обустройство укрытий в детских садах предусмотрено 1 млрд грн.