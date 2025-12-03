Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Сегодня, 3 декабря, парламентарии в целом проголосовали за государственный бюджет на 2026 год.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Госбюджет на 2026 год

За документ во втором чтении и в целом проголосовали 257 народных депутатов, 37 — против, 24 — воздержались, не голосовали 27 нардепов.

Голосование по фракциям:

Слуга народа — 193,

Евросолидарность — 0,

Батькивщина — 0,

Платформа за жизнь и мир — 16,

За будущее — 11,

Голос — 1,

Доверие — 16,

Восстановление Украины — 11,

Внефракционные — 9.

Госбюджет-2026: основные параметры

В государственном бюджете на 2026 год заложены доходы в размере 2 трлн 918 млрд грн, а расходы — 4 трлн 781 млрд грн.

Увеличены расходы на резервный фонд на 19 млрд грн.

Госбюджет предусматривает поэтапное повышение зарплат для педагогов и научно-педагогических работников, приобретение пассажирских вагонов, расходы на реализацию жилищной политики, на компенсацию имущественных потерь субъектов хозяйствования из-за военных рисков — 1 млрд грн.

На обустройство укрытий в детских садах предусмотрено 1 млрд грн.

