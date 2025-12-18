Владельцы 99,06% ВВП-варрантов, находившихся в обращении на общую сумму $2,635 млрд, согласились на их полный обмен на обычные еврооблигации Украины.

Об этом сообщается в биржевом сообщении Украины, опубликованном 18 декабря, пишет Bloomberg.

Решение об обмене ВВП-варрантов и позиция правительства

— Эта сделка укрепит дальнейшие шаги государства по усилению макроэкономической стабильности и устойчивости государственного долга, позволив избежать значительных выплат в период послевоенного восстановления и сохранить ресурсы, необходимые для финансирования обороны страны в условиях полномасштабного вторжения России, – прокомментировало такой результат Министерство финансов.

Согласно условиям обмена, государство конвертирует почти весь непогашенный номинальный объем ВВП-варрантов в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году с коэффициентом 1,34 на сумму около $3,49767 млрд.

Небольшая часть будет обменяна на облигации В, выпущенные в ходе прошлогодней реструктуризации еврооблигаций, со сроками погашения в 2030 и 2034 годах на сумму по $16,91 млн.

Базовые условия сделки предусматривают, что 45% основной суммы новых еврооблигаций С будет погашено 1 февраля 2030 года, еще 45% – 1 февраля 2031 года, а оставшиеся 10% – 1 февраля 2032 года.

Процентная ставка по этим бумагам составит 4% годовых с момента размещения до 1 февраля 2027 года, увеличится до 5,5% до 1 августа 2029 года и достигнет 7,25% годовых в оставшийся период до даты погашения.

Кроме того, Украина предусмотрела выплату денежного вознаграждения за обмен в размере до 7%.

В постановлении Кабинета министров о условиях реструктуризации отмечалось, что плата за обмен не превысит $52,7 млн, тогда как общий объем выплат, включая плату за согласие и плату за результат, составит $129,56 млн.

В рамках сделки государство также аннулирует ВВП-варранты на сумму $604,26 млн, находившиеся в его собственности.

В то же время ВВП-варранты на $43,84 млн, принадлежащие НБУ, примут участие в обмене. Таким образом, Украина полностью выводит этот финансовый инструмент из обращения.

Финансовые риски ВВП-варрантов и эффект реструктуризации

По оценкам Минфина, без проведения реструктуризации совокупные выплаты по ВВП-варрантам в 2025–2041 годах могли бы достигнуть от $6 млрд до $20 млрд в зависимости от темпов экономического роста в период восстановления.

Такая значительная волатильность объясняется природой этого инструмента: после 2025 года выплаты являются неограниченными и привязаны к годовому росту реального ВВП без защиты от риска экономических спадов, после которых возможно резкое восстановление с выплатами, не соответствующими реальному состоянию экономики.

Выплаты по ВВП-варрантам осуществлялись бы, если годовой рост реального ВВП превышает 3%, и рассчитывались как 15% от роста ВВП в диапазоне между 3% и 4% и 40% от роста реального ВВП сверх 4%.

ВВП Украины сократился почти на 30% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России.

В 2023 году экономика выросла на 5,3%, что привело к требованию произвести выплату по ВВП-варрантам на сумму $643 млн, несмотря на отсутствие реального улучшения экономической ситуации.

Это требование было полностью погашено в рамках текущей сделки.

— Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления. Конвертация ВВП-варрантов в стандартные долговые инструменты с механизмом агрегирования обеспечивает прогнозируемость и снижает долгосрочную волатильность государственных финансов. Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины и мог поставить под угрозу наше восстановление и реконструкцию, – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, завершение сделки по реструктуризации ВВП-варрантов будет способствовать достижению долговых показателей, определенных программой Международного валютного фонда, и соответствует ожиданиям двусторонних партнеров Украины, в частности Группы официальных кредиторов.

— Благодаря положительному результату голосования по предложению Украины, объявленному 1 декабря, процесс реструктуризации теперь переходит к этапу расчетов, которые состоятся в ближайшие дни и завершатся до конца текущего года, – добавил правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.

