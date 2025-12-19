Для большинства украинских пенсионеров жизнь — это постоянная экономия. Пенсии едва хватает, чтобы покрыть базовые потребности, без лишних расходов. Поэтому любая дополнительная выплата становится важной поддержкой.

Есть ли тринадцатая пенсия в Украине и кто ее может получить, читайте в нашем материале.

Что такое тринадцатая пенсия в Украине

На самом деле отдельной выплаты с таким названием в Украине нет, ведь ни один закон ее не предусматривает. 13-я пенсия — это не официальный термин, а скорее бытовая формулировка.

Речь идет не о дополнительной ежегодной надбавке, а о средствах, которые пенсионер не успел получить при жизни. Такие выплаты могут быть переданы его близким при определенных условиях.

Тринадцатая пенсия: кто имеет право получить

Так называемой 13 пенсией неофициально называют сумму пенсионных выплат, которая была начислена пенсионеру, но осталась невыплаченной в связи с его смертью. В ПФУ рассказали, что эти средства не исчезают, поэтому их могут получить члены семьи умершего.

Кто получит 13 пенсию в Украине:

родственники, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении, даже если они фактически не проживали с ним.

Если за недополученной пенсией обращаются несколько человек, имеющих на это законное право, вся сумма делится между ними поровну.

Каков размер тринадцатой пенсии в Украине

Фиксированной суммы для такой выплаты не существует. Размер 13 пенсии зависит от того, сколько получал умерший и за какой период средства остались невыплаченными. В каждом конкретном случае сумма определяется индивидуально Пенсионным фондом.

Когда и как можно получить тринадцатую пенсию в 2025 году

Выплата недополученной пенсии осуществляется только после подачи соответствующего заявления.

Обратиться можно двумя способами:

лично — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Без подачи заявления средства автоматически не начисляются.

Вместе с заявлением необходимо подать пакет документов, подтверждающих право на получение выплаты, а именно:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т. п.);

паспорт заявителя;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета;

справки, подтверждающие совместное проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи, справка о фактическом месте проживания и т. п.).

