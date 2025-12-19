Тринадцатая пенсия в Украине: кто может рассчитывать на выплату в 2025 году
- Тринадцатая пенсия в Украине не является отдельной выплатой - это бытовое название пенсии, которую человек не успел получить при жизни.
- Получить недополученные средства могут родственники - те, кто проживал вместе с пенсионером или находился на его иждивении.
- Сумма выплаты индивидуальна и начисляется только по заявлению через Пенсионный фонд с представлением необходимых документов.
Для большинства украинских пенсионеров жизнь — это постоянная экономия. Пенсии едва хватает, чтобы покрыть базовые потребности, без лишних расходов. Поэтому любая дополнительная выплата становится важной поддержкой.
Есть ли тринадцатая пенсия в Украине и кто ее может получить, читайте в нашем материале.
Что такое тринадцатая пенсия в Украине
На самом деле отдельной выплаты с таким названием в Украине нет, ведь ни один закон ее не предусматривает. 13-я пенсия — это не официальный термин, а скорее бытовая формулировка.
Речь идет не о дополнительной ежегодной надбавке, а о средствах, которые пенсионер не успел получить при жизни. Такие выплаты могут быть переданы его близким при определенных условиях.
Тринадцатая пенсия: кто имеет право получить
Так называемой 13 пенсией неофициально называют сумму пенсионных выплат, которая была начислена пенсионеру, но осталась невыплаченной в связи с его смертью. В ПФУ рассказали, что эти средства не исчезают, поэтому их могут получить члены семьи умершего.
Кто получит 13 пенсию в Украине:
- родственники, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти;
- нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении, даже если они фактически не проживали с ним.
Если за недополученной пенсией обращаются несколько человек, имеющих на это законное право, вся сумма делится между ними поровну.
Каков размер тринадцатой пенсии в Украине
Фиксированной суммы для такой выплаты не существует. Размер 13 пенсии зависит от того, сколько получал умерший и за какой период средства остались невыплаченными. В каждом конкретном случае сумма определяется индивидуально Пенсионным фондом.
Когда и как можно получить тринадцатую пенсию в 2025 году
Выплата недополученной пенсии осуществляется только после подачи соответствующего заявления.
Обратиться можно двумя способами:
- лично — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Без подачи заявления средства автоматически не начисляются.
Вместе с заявлением необходимо подать пакет документов, подтверждающих право на получение выплаты, а именно:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т. п.);
- паспорт заявителя;
- идентификационный код;
- реквизиты банковского счета;
- справки, подтверждающие совместное проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи, справка о фактическом месте проживания и т. п.).