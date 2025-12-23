Индустриальный парк Западноукраинский промышленный хаб (Тернопольская область) расширил площадь с 10,6 га до 55 га. Старый участок полностью застроен промышленными помещениями площадью 71 тыс. кв. м.

Специализация индустриального парка – агропереработка.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Западноукраинский промышленный хаб расширил площадь

В настоящее время индустриальный парк завершает согласование договоров о привлечении двух новых участников – агроперерабатывающее предприятие и завод по производству упаковки.

Они разместят производственные мощности на новом участке парка, заняв соответственно 5 и 10 га. Старт строительства запланирован на первое полугодие 2026 года.

Для подведения нового участка 10 МВт дополнительной электрической мощности Западноукраинский промышленный хаб планирует воспользоваться государственной программой поддержки развития инфраструктуры индустриальных парков.

Она предусматривает софинансирование из государственного бюджета на условиях 50:50.

Для водоотведения индустриальный парк имеет свои очистные сооружения, что является важным преимуществом для пищевых производств.

По состоянию на декабрь 2025 года в ИП Западноукраинский промышленный хаб ведут деятельность четыре участника и 22 других субъекта.

В частности, в парке работают заводы Дельта-Фуд Индастри (производство соусов и растительного масла), Наша птица (производство мясных продуктов), Мясокомбинат Тернопольский (производство мясных продуктов), Бабушка Маруся (переработка и консервирование фруктов и овощей). На территории парка создано 860 рабочих мест.

ИП Западноукраинский промышленный хаб создан в 2022 году. Сегодня парк имеет 71 тысячу кв. реконструированных промышленных помещений с высотой потолков 5-10 метров, 11 артезианских скважин для водоснабжения, очистных сооружений и 10 мВт доступной мощности.

Индустриальные парки – составляющая политики развития украинских производителей Сделано в Украине, направленной на стимулирование промышленного производства, инвестиций и несырьевого экспорта.

