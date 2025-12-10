Днепровская группа компаний Sol Union начала строительство фабрики Neo Food System в Киевской области. Проектная мощность предприятия позволит производить 60 тыс. готовых блюд ежедневно.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Строительство фабрики по производству полуфабрикатов под Киевом: что известно

Фабрика будет производить готовые к употреблению охлажденные блюда, пастеризованные, стерилизованные и с глубокой заморозкой. Объем инвестиций группы в этот проект — 220 млн грн.

Как отметил Дмитрий Кисилевский, для реализации текущих инвестиционных проектов Sol Union воспользовалась несколькими программами политики развития украинских производителей Сделано в Украине. В частности, группа воспользовалась государственным грантом на переработку 8 млн грн, приобретя автоклавы производства киевского завода Rozfood.

Кроме того, группа привлекла кредиты программы 5-7-9. И планирует в дальнейшем расширить кредитный портфель.

Запуск завода предусматривает создание в Киевской области 260 новых рабочих мест. Площадь производства — 4000 кв. м.

Для реализации проекта фабрики Neo Food System группа приобрела готовое промышленное помещение, которое уже имеет необходимые объемы присоединенной электроэнергии, водоснабжение, очистные сооружения и водоотвод. Монтаж оборудования предприятия начнется в апреле 2026 года.

Запуск производства запланирован на июнь, выход на проектную мощность — на сентябрь 2026 года. На 2027 год запланированы первые поставки на экспорт в страны ЕС.

В состав группы компаний Sol Union входят две фабрики по производству и фасовке продуктов питания, овощехранилище на 5000 т продукции, склады общей площадью 17 тыс. кв.м. До сих пор все предприятия группы были расположены в Днепре.

Программа для украинских производителей Сделано в Украине объединяет государственные программы, направленные на развитие производства, привлечение инвестиций и стимулирование экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

