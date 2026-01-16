Приватбанк будет проводить регламентные работы, поэтому некоторые услуги могут быть недоступны в ночь на субботу, 17 января.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Приватбанка.

Работа Приватбанка в ночь на 17 января

По информации компании, Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и улучшить безопасность проведения клиентами операций с платежными картами.

Как говорится в сообщении, Приватбанк приостановит проведение операций с картами в период проведения работ 17 января с 00:05 до 6:30 утра. Аналогичный перерыв будет в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

– Обычно такие технические работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций, – отметили в компании.

В Приватбанке советуют клиентам, которые планируют проводить какие-либо оплаты в период регламентных работ, сделать это заранее или провести после их завершения.

