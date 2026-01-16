Карты и банкоматы Приватбанка не будут работать в ночь на 17 января: причина
- В ночь на субботу, 17 января, Приватбанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра для повышения мощности и безопасности платежных операций.
- В связи с этим с 00:05 до 06:30 утра будут временно недоступны операции с картами, а также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
Приватбанк будет проводить регламентные работы, поэтому некоторые услуги могут быть недоступны в ночь на субботу, 17 января.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Приватбанка.
Работа Приватбанка в ночь на 17 января
По информации компании, Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и улучшить безопасность проведения клиентами операций с платежными картами.
Как говорится в сообщении, Приватбанк приостановит проведение операций с картами в период проведения работ 17 января с 00:05 до 6:30 утра. Аналогичный перерыв будет в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
– Обычно такие технические работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций, – отметили в компании.
В Приватбанке советуют клиентам, которые планируют проводить какие-либо оплаты в период регламентных работ, сделать это заранее или провести после их завершения.