Приватбанк проводитиме регламентні роботи, тому деякі послуги можуть бути недоступними у ніч на суботу, 17 січня.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Приватбанку.

Робота Приватбанка у ніч на 17 січня

За інформацією компанії, Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та покращити безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками.

Як йдеться у повідомленні, Приватбанк тимчасово призупинить проведення операцій з картками у період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 ранку. Аналогічна перерва триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

– Зазвичай такі технічні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій, – зазначили у компанії.

У Приватбанку радять клієнтам, які планують проводити будь-які оплати у період регламентних робіт, зробити це заздалегідь або провести після їхнього завершення.

