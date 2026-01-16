Картки та банкомати Приватбанку не працюватимуть у ніч на 17 січня: причина
- У ніч на суботу, 17 січня, Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру для підвищення потужності та безпеки платіжних операцій.
- У зв'язку з цим з 00:05 до 06:30 ранку будуть тимчасово недоступні операції з картками, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Приватбанку.
Робота Приватбанка у ніч на 17 січня
За інформацією компанії, Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та покращити безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками.
Як йдеться у повідомленні, Приватбанк тимчасово призупинить проведення операцій з картками у період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 ранку. Аналогічна перерва триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
– Зазвичай такі технічні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій, – зазначили у компанії.
У Приватбанку радять клієнтам, які планують проводити будь-які оплати у період регламентних робіт, зробити це заздалегідь або провести після їхнього завершення.