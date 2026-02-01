Из-за полномасштабной войны значительное количество украинцев оказалось в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в дополнительной поддержке.

Прежде всего речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые потеряли дома или были вынуждены покинуть свои общины.

Именно эта категория населения остается в фокусе помощи со стороны международных гуманитарных организаций.

Кто именно будет предоставлять денежную помощь украинцам в феврале 2026 года — рассказываем далее.

Кто получит денежную помощь с 1 февраля 2026 года

Начиная с февраля 2026 года, финансовая поддержка предусмотрена для граждан, которые соответствуют установленным критериям уязвимости. На выплаты могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители прифронтовых или недавно деоккупированных территорий, а также те, кто потерял жилье в результате боевых действий.

Отдельный акцент делается на малообеспеченных семьях, одиноких пожилых людях, матерях-одиночках и семьях, где воспитываются дети с инвалидностью.

Обычно выплаты назначаются сроком на три месяца, иногда с возможностью продления до шести. Средства перечисляются на банковские счета или выплачиваются через отделения Укрпочты. Регистрация осуществляется через официальные сайты организаций или их проверенные страницы в социальных сетях.

Важно помнить: ни одна гуманитарная организация не запрашивает конфиденциальные данные банковских карт, пароли или коды подтверждения. Передача такой информации посторонним лицам может привести к мошенничеству.

Во многих случаях программы реализуются в сотрудничестве с местными органами власти, которые формируют списки людей в сложных жизненных условиях, чтобы помощь поступала тем, кто действительно в ней нуждается.

Денежная помощь для украинцев от Эстонского совета по делам беженцев в 2026 году

Те украинцы, которые планируют получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев, должны успеть подать заявку. Программа рассчитана не на всех желающих, а только на отдельные категории уязвимых домохозяйств, проживающих в определенных общинах нескольких областей.

Как сообщили на сайте организации, в Украине стартовала Программа экстренной поддержки средств к существованию, которую реализует представительство Эстонского совета по делам беженцев. Ее главная цель — помочь людям, пострадавшим из-за войны, восстановить или начать собственную экономическую деятельность, найти новый источник дохода и приблизиться к финансовой стабильности.

Подать заявку могут домохозяйства из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей. В случае отбора семья может получить денежную помощь в размере до 42 тыс. грн. Средства предоставляются для открытия или возобновления собственного дела, самозанятости или другой деятельности, которая поможет обеспечить базовые потребности.

Сейчас прием заявок открыт в следующих общинах:

Днепропетровская область, в частности Каменский район, Затишнянская община — заявки принимаются до 1 февраля 2026 года. Синельниковский район, Раевская и Иларионовская общины — также до 1 февраля 2026 года.

Запорожская область, в частности Запорожский район, Михайловская община — подать заявку можно до 8 февраля 2026 года. Текущий этап приема заявлений заканчивается в 23:59 8 февраля 2026 года.

При рассмотрении заявок организация оценивает социальную и финансовую уязвимость домохозяйств. Преимущество предоставляется внутренне перемещенным лицам и жителям общин, которые непосредственно пострадали от боевых действий и могут подтвердить это соответствующими документами.

Среди них — справки о ранениях или психологических травмах, документы о потере кормильца, инвалидности вследствие войны, повреждении или уничтожении жилья, справка ВПЛ или удостоверение участника боевых действий.

Более того, домохозяйство должно принадлежать как минимум к одной категории уязвимости. Речь идет, в частности, о семьях с ВПЛ, семьях, где есть безработные люди в возрасте от 50 лет, многодетных домохозяйствах, семьях с маленькими детьми до двух лет, семьи с детьми до 18 лет, которых воспитывает один из родителей, домохозяйства с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями, семьи, состоящие исключительно из пожилых людей, а также семьи, где все трудоспособные члены в возрасте 18-49 лет не имеют работы.

Денежная помощь для украинцев от NRC: можно ли получить в 2026 году

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) продолжает поддерживать внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов. В рамках программы предусмотрена выплата 2 200 гривен на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

С начала полномасштабной войны в 2022 году помощь от NRC получили более 500 тыс. человек. Кроме плановых выплат, организация также предоставляет экстренную финансовую поддержку в случае кризисных ситуаций, в частности после обстрелов или во время срочного перемещения населения.

В NRC сообщают, что все ранее поданные заявки уже полностью обработаны.

Чтобы не пропустить информацию о новых этапах программы, рекомендуется следить за обновлениями на официальной Facebook-странице Норвежского совета по делам беженцев в Украине.

Денежная помощь украинцам от ЮНИСЕФ в 2026 году: что известно

ЮНИСЕФ продолжает поддерживать украинские семьи в холодный период, предоставляя финансовую помощь, чтобы в домах было тепло, а семьи имели возможность обеспечить детей горячим питанием.

Только в январе такую поддержку уже получили 54 091 семья — в общей сложности это 182 940 человек, среди которых 85 878 детей.

Благодаря финансовому участию правительств Швеции и Соединенных Штатов Америки, программу удалось расширить, и помощь охватила еще больше семей в Харьковской и Днепропетровской областях.

Денежная помощь украинцам с 1 февраля 2026 от УВКБ ООН

В феврале 2026 года гуманитарная поддержка от УВКБ ООН направлена на людей, которые срочно нуждаются в помощи после ракетных ударов или эвакуации. Речь идет о домохозяйствах с поврежденным или непригодным для проживания жильем, семьях, потерявших близких, а также гражданах, временно оставшихся без источников дохода.

Для подачи заявки необходимы ИНН, паспорт, справка ВПЛ (при наличии), банковские реквизиты, свидетельства о рождении детей и, при необходимости, медицинские документы.

Помощь от Красного Креста в феврале 2026 года

Национальное Общество Красного Креста Украины предоставляет многоцелевую денежную помощь быстрого реагирования для домохозяйств, оказавшихся в сложных условиях в прифронтовых регионах.

Программа действует с мая 2025 года и продолжается до сих пор, охватывая Харьковскую, Херсонскую, Донецкую и Запорожскую области. Реализация происходит в сотрудничестве с местными органами власти и рабочей группой по вопросам денежной помощи (РГГД) в Украине.

Размер выплат — 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Средства предназначены для покрытия базовых потребностей в течение трех месяцев после наступления чрезвычайной ситуации.

Программа реализуется при поддержке Британского, Норвежского, Датского и Швейцарского Красных Крестов.

Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины открывает регистрацию для семей с детьми на получение гуманитарной поддержки в феврале 2026 года.

Регистрация доступна для семей с детьми до 4 лет включительно, которые попадают в одну из следующих категорий уязвимости:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 2022 года;

лица с инвалидностью.

Каждый ребенок до 4 лет должен быть зарегистрирован отдельно — то есть форма заполняется для каждого ребенка индивидуально.

Срок регистрации до 28 февраля 2026 года.

Денежная помощь от Каритас в феврале 2026 года

Помощь внутренне перемещенным лицам оказывает также благотворительный фонд Каритас. В Ивано-Франковской области продолжается грантовая программа фонда, в рамках которой участники могут получить финансовую поддержку до 32 тыс. грн. Средства можно направить на развитие бизнеса, агродеятельности или профессиональное обучение.

Программа рассчитана на семьи, пострадавшие от войны и вынужденные были покинуть свои дома. Деньги позволяют начать собственное дело, приобрести необходимое оборудование и ресурсы, или оплатить учебные курсы и переквалификацию. Особое внимание уделяется внутренне перемещенным лицам, которые нуждаются в дополнительных источниках дохода помимо государственной помощи.

Чтобы принять участие в проекте, заявитель должен иметь официальный статус ВПЛ и не получать аналогичную финансовую поддержку на агродеятельность в течение последнего года.

В рамках программы предусмотрено несколько видов грантов:

Агро-гранты до 32,4 тыс. грн для закупки семян, удобрений, кормов, оборудования, скота, птицеводства, садоводства или ветеринарных услуг.

Бизнес-гранты такого же размера для развития торговли, сферы услуг или ремонтных работ.

Гранты на обучение и переквалификацию до 32,4 тыс. грн для оплаты курсов.

Подобные программы также действуют во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Актуальную информацию можно получить в местных органах самоуправления, офисах Каритас или по телефону горячей линии 0-800-336-734 (понедельник–пятница, 09:30–16:00).

