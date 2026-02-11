В январе 2026 года цены на товары и услуги в Украине продолжили расти, что отразилось на показателях инфляции.

По данным Госстата, изменения стоимости потребительской корзины коснулись как продуктов питания, так и услуг, транспорта и связи.

Каков индекс инфляции в январе 2026 года и что подорожало больше всего, читайте в нашем материале.

Индекс инфляции в январе 2026 года

По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции за январь 2026 года на потребительском рынке Украины составил 0,7% по сравнению с декабрем 2025 года, а по сравнению с январем 2025 года цены выросли на 7,4%.

Базовая инфляция, которая учитывает товары и услуги, не подверженные сезонным колебаниям и колебаниям цен на энергоносители и продукты питания, в январе 2026 года составила 0,4% по сравнению с декабрем 2025 года и 7,0% в годовом измерении.

Индекс потребительских цен январь 2026: что подорожало больше всего

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц поднялись на 0,8%. Больше всего подорожали овощи — на 14,7%. Также зафиксировано повышение цен на продукты переработки зерновых, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, говядину, молоко и молочные продукты, хлеб и безалкогольные напитки, в пределах 0,6-2,6%.

В то же время некоторые продукты подешевели, в частности яйца упали в цене на 7,7%, свинина, масло, мясо птицы, сахар, рис и сало подешевели на 0,5–2,2%.

Цены на алкоголь и табачные изделия поднялись на 1,1%, в частности из-за роста цен на табачные изделия на 1,6%.

В январе одежда и обувь подешевели на 4,8%. Одежда подешевела на 5,7%, а обувь на 3,5%.

Стоимость транспортных услуг выросла на 1,2%, что прежде всего связано с подорожанием топлива и масел на 1,4%, а также с повышением тарифов на автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт на 1,3% и 1,0% соответственно.

Сфера связи подорожала на 4,3%. Основные факторы — это повышение тарифов на местную телефонную связь на 33,0% и мобильную связь на 6,1%.

Источник : Госслужба статистики Украины

