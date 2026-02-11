У січні 2026 року ціни на товари та послуги в Україні продовжили зростати, що відобразилося на показниках інфляції.

За даними Держстату, зміни вартості споживчого кошика торкнулися як продуктів харчування, так і послуг, транспорту та зв’язку.

Який індекс інфляції у січні 2026 року та що подорожчало найбільше, читайте в нашому матеріалі.

Індекс інфляції у січні 2026 року

За даними Державної служби статистики, індекс інфляції за січень 2026 року на споживчому ринку України становив 0,7% порівняно з груднем 2025 року, а порівняно із січнем 2025 року ціни зросли на 7,4%.

Базова інфляція, яка враховує товари та послуги, що не піддаються сезонним коливанням і коливанням цін на енергоносії та продукти харчування, у січні 2026 року склала 0,4% у порівнянні з груднем 2025 року і 7,0% у річному вимірі.

Індекс споживчих цін січень 2026: що здорожчало найбільше

Ціни на харчі та безалкогольні напої за місяць піднялися на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі – на 14,7%. Також зафіксовано підвищення цін на продукти переробки зернових, фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб та безалкогольні напої, у межах 0,6–2,6%.

Водночас окремі продукти подешевшали, зокрема яйця впали в ціні на 7,7%, свинина, масло, м’ясо птиці, цукор, рис та сало подешевшали на 0,5–2,2%.

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби піднялися на 1,1%, зокрема через зростання цін на тютюнові вироби на 1,6%.

У січні одяг та взуття подешевшали на 4,8%. Одяг подешевшав на 5,7%, а взуття на 3,5%.

Вартість транспортних послуг зросла на 1,2%, що насамперед пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 1,4%, а також із підвищенням тарифів на автодорожній та залізничний пасажирський транспорт на 1,3% і 1,0% відповідно.

Сфера зв’язку подорожчала на 4,3%. Основні фактори – це підвищення тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок на 6,1%.

Джерело : Держстат

