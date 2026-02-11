Кабмин запускает механизм беспроцентных займов для людей, которые вынуждено переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте.

Правительство запускает помощь для людей, переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи.

Механизм предполагает единовременный беспроцентный заем:

Сейчас смотрят

до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство — для получателей займа без начислений.

Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Для того чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи необходимо обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации.

После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, определенный в ходе конкурса.

Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры.

Подробности о порядке обращения и список документов в ближайшее время опубликует МВД.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.