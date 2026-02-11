Кабмін запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці.

Уряд запускає допомогу для людей, які переїжджають через надзвичайні ситуації

Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

Зараз дивляться

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Для того, аби скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів родини необхідно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.

Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори.

Деталі щодо порядку звернення та список документів найближчим часом опублікує МВС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.