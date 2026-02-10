Киев ввел единовременную выплату 40 тысяч гривен для жителей домов, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Помощь 40 тысяч гривен после прорыва труб в Киеве: как получить

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Марина Хонда сообщила, что столица предусмотрела материальную помощь в размере 40 тыс. гривен для жителей Киева, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях в результате вражеских обстрелов.

Отмечается, что поддержку будут оказывать для случаев, которые произошли с 1 января этого года, в частности, в рамках городской программы под названием Забота. Навстречу киевлянам.

– Мы видим ситуации, когда после обстрелов в домах повреждаются сети, квартиры остаются без воды или тепла, происходят подтопления и порывы труб. Людям нужно срочно восстанавливать жилье, а это всегда дополнительные и непредвиденные расходы. Поэтому город вводит конкретную финансовую поддержку, чтобы помочь семьям быстрее вернуться к нормальным условиям жизни, – пояснила Хонда.

Она добавила, что получить выплату сможет один из владельцев или совладельцев поврежденного жилого помещения.

Также, по ее словам, предусмотрена дополнительная единовременная помощь для малообеспеченных киевлян, которые уже получают государственную социальную поддержку и также пострадали от обстрелов.

Отмечается, что размер такой выплаты будет составлять один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Как получить единовременную помощь 40 тысяч гривен за прорыв труб в Киеве

Для того, чтобы получить единовременную материальную помощь в размере 40 тыс. гривен за прорыв труб в Киеве, необходимо подать заявление и следующие документы в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА:

паспорт и РНОКПП (ИНН);

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

справку от управляющей компании, ОСМД или ЖСК о повреждении инженерных сетей;

банковские реквизиты для перечисления средств.

Подать документы можно:

лично по адресу – просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116;

по электронной почте – social@kyivcity.gov.ua

Также указан телефон для консультаций – (044) 366-59-70.

Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил ключевую версию аварии в энергосистеме.

Источник : КГГА

