Каждый сотрудник, привлеченный к аварийно-восстановительным работам, получит доплату 20 тысяч гривен за январь, февраль и март 2026 года.

О таком решении сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 23 января.

Кто получит доплаты 20 тыс. грн за аварийно-восстановительные работы

По словам Владимира Зеленского, решение о доплатах 20 тыс. грн призвано поддержать каждого, кто работает в ремонтных бригадах в условиях обстрелов и сильных морозов.

– Это доплаты за каждый месяц чрезвычайной ситуации… Каждому рабочему, кто участвует в аварийно-восстановительных работах, доплата по 20 тыс. грн за январь, февраль и март этого года, – сообщил президент.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что по 20 тыс. гривен к зарплате будут получать:

энергетики;

тепловики;

газовики;

коммунальщики;

железнодорожники.

– Это часть правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Соответствующее постановление приняли на заседании Кабинета Министров, – пояснила она.

Какие предприятия и бригады включены в программу доплат

По словам Свириденко, речь идет о работниках энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль уточнил, что доплаты будут для работников предприятий всех форм собственности:

топливно-энергетического комплекса

жилищно-коммунального хозяйства

Укрзализныци – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.

Механизм начисления: как получить 20 тыс. грн от государства

Премьер-министр напомнила, что специалисты ежедневно в составе ремонтных бригад выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, работу газовой инфраструктуры после обстрелов.

– Первые выплаты за январь поступят в феврале. Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, поступит уведомление через Дию или смс, – рассказала Свириденко.

По ее словам, люди, которые круглосуточно работают в чрезвычайно сложных условиях в мороз и часто – под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности от государства.

Денис Шмыгаль добавил, что механизм поддержки в правительстве оценивают как максимально простой, удобный и цифровой:

создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;

подача ими онлайн-заявок со списками работников бригад;

информирование каждого через Дию или смс о праве на получение поддержки;

перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

Напомним, по данным Укрэнерго, ситуация в энергосистеме осложнилась, несколько объектов – на аварийном ремонте.

