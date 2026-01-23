По 20 тыс. грн доплат получат работники, восстанавливающие энергетику в Украине: детали
- По 20 тыс. грн ежемесячно получат работники аварийно-восстановительных бригад – энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики и работники Укрзализныци, привлеченные к восстановлению критической инфраструктуры.
- Доплаты начисляются за январь, февраль и март 2026 года; первые выплаты за январь поступят в феврале, по упрощенному цифровому механизму через Дію или SMS.
Каждый сотрудник, привлеченный к аварийно-восстановительным работам, получит доплату 20 тысяч гривен за январь, февраль и март 2026 года.
О таком решении сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 23 января.
Кто получит доплаты 20 тыс. грн за аварийно-восстановительные работы
По словам Владимира Зеленского, решение о доплатах 20 тыс. грн призвано поддержать каждого, кто работает в ремонтных бригадах в условиях обстрелов и сильных морозов.
– Это доплаты за каждый месяц чрезвычайной ситуации… Каждому рабочему, кто участвует в аварийно-восстановительных работах, доплата по 20 тыс. грн за январь, февраль и март этого года, – сообщил президент.
В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что по 20 тыс. гривен к зарплате будут получать:
- энергетики;
- тепловики;
- газовики;
- коммунальщики;
- железнодорожники.
– Это часть правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Соответствующее постановление приняли на заседании Кабинета Министров, – пояснила она.
Какие предприятия и бригады включены в программу доплат
По словам Свириденко, речь идет о работниках энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.
Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль уточнил, что доплаты будут для работников предприятий всех форм собственности:
- топливно-энергетического комплекса
- жилищно-коммунального хозяйства
- Укрзализныци – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.
Механизм начисления: как получить 20 тыс. грн от государства
Премьер-министр напомнила, что специалисты ежедневно в составе ремонтных бригад выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, работу газовой инфраструктуры после обстрелов.
– Первые выплаты за январь поступят в феврале. Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, поступит уведомление через Дию или смс, – рассказала Свириденко.
По ее словам, люди, которые круглосуточно работают в чрезвычайно сложных условиях в мороз и часто – под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности от государства.
Денис Шмыгаль добавил, что механизм поддержки в правительстве оценивают как максимально простой, удобный и цифровой:
- создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;
- подача ими онлайн-заявок со списками работников бригад;
- информирование каждого через Дию или смс о праве на получение поддержки;
- перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.
Напомним, по данным Укрэнерго, ситуация в энергосистеме осложнилась, несколько объектов – на аварийном ремонте.