Уряд ухвалив рішення про запровадження щорічної премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко про щорічну премію енергетикам

За словами прем’єр-міністерки, люди, які працюють цілодобово, попри несприятливі погодні умови та сильні морози, відновлюють мережі після обстрілів, забезпечують населені пункти електропостачанням і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку.

– Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна, – анонсувала Свириденко.

Як пояснила прем’єр-міністерка України, фінансування премії відбуватиметься за гроші з державного бюджету.

Свириденко наголосила, що вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.

Прем’єр-міністерка України додала, що це додаткова подяка держави разом із щомісячними виплатами для працівників ремонтних бригад, які запровадили з початку 2026 року.

